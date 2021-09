New York: Gesetz regelt Verbrenner-Aus und Verkehrswende-Konzept

Die Entscheidung ist nicht nur regelrecht ikonisch, sondern in gewissem Maße auch beispielhaft: New York hat einen gesetzlichen Rahmen zum Ausstieg aus der Verbrenner-Technologie geschaffen, der deutlich mehr beinhaltet, als nur ein Datum.

Verkehrswende ist mehr

Die Kurzform sieht so aus, dass im US-Bundesstaat New York und damit auch in der Weltmetropole New York City die Neuzulassung von PKW und kleinen Nutzfahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ab 2035 komplett eingestellt wird. Allerdings werden Gesellschaft und Wirtschaft mit dem Termin nicht allein gelassen, sondern in dem Gesetzespaket, das von Senat und Parlament beschlossen und von Gouverneurin Kathy Hochul unterzeichnet wurde, ist ein umfangreiches Rahmenprogramm enthalten.Eine ganze Reihe von Behörden des Bundesstaates bekamen im Zuge dessen Aufgaben, bis zum Jahr 2023 eine Strategie auszuarbeiten, wie der Übergang zur Elektromobilität möglichst weich vonstatten gehen kann. Dazu gehört es auch, ein Versorgungsnetz aufzubauen, mit dem alle Menschen im Bundesstaat an Mobilitäts-Energie kommen, die sie sich leisten können. Das berichtet CBS News Ein weiterer wichtiger Bestandteil folgt der Maßgabe, dass die Verkehrswende nicht so aussehen kann, dass einfach alle Verbrenner 1:1 durch Elektroautos ersetzt werden. Gerade in der chronisch überlasteten Metropolregion New York City will man natürlich auch den Individualverkehr spürbar reduzieren. Daher sollen auch nachhaltige Verkehrskonzepte mit einem Ausbau des ÖPNV, besseren Fahrrad-Routen und auch kurzen Wegen für Erledigungen zu Fuß ausgearbeitet und umgesetzt werden.Eine etwas längere Frist gewährt New York den größeren Nutzfahrzeugen. Bei diesen soll bis spätestens 2045 Schluss mit Verbrennern sein. Damit schwenkt man an der Ostküste auf einen ähnlichen Kurs wie Kalifornien ein. Auch der Westküsten-Staat hat sich die gleichen Jahresziele gesetzt und geht unter anderem schon jetzt damit voran, dass, abgesehen von größeren Spezialfahrzeugen von Behörden, keine Verbrenner mehr neu angeschafft werden dürfen.