Neues Werk für große Vertikal-Windkraftanlagen entsteht an der Ostsee

An der Ostsee wird demnächst die Produktion neuer Windkraft-Anlagen mit vertikaler Rotationsachse in größerem Stil aufgenommen. Betrieben wird die Fertigungsanlage von der Firma German Sustainables, die erst 2018 gegründet wurde.

Leiser und weniger Probleme

Wie der NDR berichtet, soll die Produktion der Anlagen in Warin bei Wismar angesiedelt werden. Das Unternehmen investiert hier 14 Millionen Euro und wird zum Start erst einmal 49 Arbeitsplätze bieten. Eine Verdoppelung ist aber bereits geplant, wie schnell es dahin geht, dürfte natürlich hauptsächlich davon abhängen, wie schnell der Absatz der neuen Anlagen in Gang kommt.German Sustainables setzt auf Windkraftanlagen mit Vertikalachsenrotoren. Diese Systeme sollen dabei nicht in Konkurrenz zu den herkömmlichen Modellen stehen, sondern diese ergänzen. Denn die German Sustainables-Systeme sind etwas kleiner und können vor allem dort ihre Stärken ausspielen, wo die normalen Windräder nicht wirtschaftlich einsetzbar sind.Die bekannten Windkraftanlagen an Land werden mit einer mittleren Leistung von deutlich über 3 Megawatt gebaut. Die Vertikalsysteme von German Sustainables bringen bei mittlerer Windgeschwindigkeit lediglich ein Megawatt, sind dafür aber auch kleiner: Die maximale Höhe liegt bei 74 Metern und der Rotor nimmt einen Durchmesser von 42 Metern ein.Da bei dem System im Rotor wesentlich geringere Kräft wirken, kann die Anlage aus klassischen Metall-Werkstoffen gebaut werden und ist damit deutlich leichter zu recyclen als die Verbundstoff-Flügel großer Windräder. Der Hersteller spricht hier von über 90 Prozent Wiederverwertbarkeit. Außerdem soll der Umwelteinfluss, insbesondere die Gefahr für Vögel und Insekten, geringer sein, da sich der Laufbereich des Rotors von den Tieren besser abschätzen lässt. Der leisere Betrieb soll darüber hinaus dafür sorgen, dass eine eine Positionierung in der Nähe von Wohnhäusern weniger Probleme birgt.