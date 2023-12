Der chinesische Konzern MingYang Smart Energy hat beim Wettrennen um immer leistungsfähigere Windkraft-Anlagen einen neuen Meilenstein erreicht: Das Unternehmen stellte jetzt eine Anlage vor, die 18 bis 20 Megawatt Leistung bringen kann.

Sturmsichere Konstruktion

China-Eigenbau

Zusammenfassung MingYang stellt Windkraftanlage mit 18-20 MW vor

MySE 18.X-20MW für mittleren/starken Wind und Taifune

Anlage hält Windgeschwindigkeiten bis 220 km/h stand

Rotor-Durchmesser der Anlage liegt bei 260-292 Metern

Ein System versorgt rechnerisch 96.000 Haushalte

Alle Schlüsselkomponenten werden in China gefertigt

Europäische und chinesische Entwickler im Wettstreit

Die MySE 18.X-20MW wurde für Standorte mit mittlerem und starkem Wind entwickelt und ist speziell auch für Gebiete geeignet, die für Taifune anfällig sind. Nach Angaben des Herstellers ist die Plattform mit aktiver Technologie ausgestattet, um auch starken Stürmen standzuhalten.Konkret spricht man bei MingYang dabei von Windgeschwindigkeiten von 200 bis 220 Kilometern pro Stunde, die auftreten können, wenn ein Taifun, die asiatisch-pazifische Variante des Hurrikans, durchziehen. In solchen Extremfällen wird dann allerdings kein Strom mehr produziert, sondern die Anlage in einen möglichst sicheren Zustand heruntergefahren.Die MySE 18.X-20MW ist natürlich für den Offshore-Einsatz vorgesehen. Hier arbeitet sie mit einem Rotor-Durchmesser zwischen 260 und 292 Metern. In den Küstenmeeren, für die das System konzipiert ist, soll eine Anlage bis zu 80 Gigawattstunden Strom in einem Jahr liefer können. Damit kann ein System rechnerisch 96.000 Durchschnittshaushalte komplett versorgen.Laut Mingyang werden alle Schlüsselkomponenten wie Rotorblätter, Getriebe, Generatoren, Pitchsysteme, Gehäuse und Steuersysteme in China hergestellt. Ob und in welchem Umfang bereits Aufträge von Windpark-Betreibern vorliegen, ist bisher nicht bekannt gegeben worden.Weltweit liefern sich vor allem chinesische und europäische Entwickler derzeit ein Rennen um die Entwicklung immer besserer Windkraftanlagen. Bei den aktuell laufenden Offshore-Bauprojekten werden in der Regel Anlagen zwischen 10 und 15 Megawatt Leistung verbaut. Durch die Steigerung der Leistung wird es letztlich möglich, auf der gleichen Fläche wesentlich größere Strommengen zu produzieren.