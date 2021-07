Debugging für Edge und Chrome in Visual Studio Code wird einfacher

Nach der Vorstellung des neuen JavaScript-Debuggers in Visual Studio Code gibt es jetzt eine weitere Neuerung von Microsoft: Man hat das native Browser-Debugging für JavaScript in Visual Studio Code aktiviert - damit wird es einfacher.

Microsoft Edge DevTools for Visual Studio

Microsoft Visual Studio Code Download

Microsoft

Das gilt zumindest für Edge und Chrome , wie Microsoft angekündigt hat. Bisher nutzten viele Entwickler den Chrome-Debugger oder die Microsoft Edge Debugger-Erweiterung, um JavaScript-Code in Visual Studio Code zu debuggen. Jetzt gibt es das Ganze als native Funktion in der Entwicklungsumgebung eingebaut. In Zukunft kann man das Debugging für die Browser entweder durch Drücken von F5 starten, das Debug-Symbol drücken oder die Befehlspalette von Visual Studio Code verwenden, in der dann Chrome, Edge oder Node.js als Debugging-Umgebung ausgewählt wird.Diejenigen, die sich für Edge entscheiden, können nach der einmaligen Installation der Erweiterung "Microsoft Edge DevTools for Visual Studio" Code zum Prüfen durchlaufen, wenn sie auf die neue Schaltfläche "Inspect" klicken. Weitere Details dazu wird Microsoft noch in die Dokumentation für Visual Studio Code anfügen. Derzeit gibt es vor allem einen ersten Überblick, den man sich im Windows Blog ansehen kann Das Unternehmen enthüllte kürzlich seine Roadmap für Java-Entwickler, die die IDE verwenden, und kündigte auch eine neue Erweiterung namens GitHub Copilot an, die eine KI nutzt, um Code automatisiert zu schreiben.Das zeigt wiederum, wie viel Arbeit Microsoft derzeit in die Entwicklung des Produkts steckt. VS Code stellt im Grunde eine Kombination von GitHub, Electron, Chromium, JavaScript und Microsofts TypeScript dar. Es wurden eine Reihe populärer Technologien miteinander kombiniert, als Open Source-Projekt veröffentlicht und der Editor kostenlos zur Verfügung gestellt. Visual Studio Code erfreut sich seit der vielen Mehrarbeit von Microsoft an dem Projekt wachsender Beliebtheit.