Entwickler gewinnen gegen Apple, App Store-Regeln werden angepasst

Zuletzt hat sich der Druck auf Apple erhöht, Klagen und Untersuchungen gab es von Konkurrenten wie Epic sowie Wettbewerbsbehörden, aber auch Entwicklern selbst. Letztere haben einen Erfolg verbuchen können und Apple passt deshalb auch seine Richtlinien an.

Nur halber Sieg

Konkret geht es hierbei um eine Sammelklage, in der sich Entwickler beschwert haben, dass der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino innerhalb des App Stores nicht zulässt, auf externe Zahlungsmöglichkeiten hinzuweisen. Außerdem wollten die Entwickler, dass sie die Möglichkeit bekommen, die Kunden mit Hilfe von per App Store gesammelten Informationen und Kontaktangaben (mit deren Erlaubnis) informieren zu dürfen.Laut The Verge ist diese Entscheidung bzw. auf Basis einer außergerichtlich Einigung erzielte Richtlinienänderung nicht so signifikant, wie sie zunächst klingt. Das Kontaktieren von Kunden hat Apple bereits im Juni erlaubt, nun wird es aber möglich sein, diese auch über alternative Zahlungsmethoden - etwa für Abonnements - hinzuweisen.Es ist aber nicht der Punkt, den Entwickler eigentlich fordern, nämlich die Erlaubnis, innerhalb ihrer eigenen App darauf hinzuweisen, dass Kunden nicht zwangsläufig das Apple-Bezahlsystem nutzen müssen, um die 30-Prozent-Beteiligung von Apple zu umgehen.Die Apple-PR verkauft das Ganze als großzügiges Angebot an Entwickler und schreibt: "Um Entwicklern noch mehr Flexibilität beim Erreichen ihrer Kunden zu geben, stellt Apple klar, dass Entwickler Informationen über Zahlungsmethoden außerhalb ihrer iOS-App über Kommunikationsmittel wie E-Mail weitergeben können." Der Konzern weiter: "Wie immer zahlen die Entwickler keine Provision an Apple für Käufe, die außerhalb ihrer App oder des App Stores getätigt werden. Die Nutzer müssen der Kommunikation zustimmen und haben das Recht, sie abzulehnen."Apple hat sich im Zusammenhang mit der außergerichtlichen Einigung auch zur Zahlung von insgesamt 100 Millionen Dollar verpflichte. Dafür in Frage kommen Developer, die zwischen Juni 2015 und April 2021 eine Million oder weniger pro Jahr verdient haben und ein Konto hatten. Laut Apple sind das "99 Prozent der Entwickler*innen in den USA". Darüber hinaus setzt Apple auch noch einige weitere für Entwickler relevante Punkte um, diese kann man in der Mitteilung des Konzerns einsehen.