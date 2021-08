Apple-II-Handbuch mit Steve Jobs-Widmung erzielt $800.000

Ist der Gegenstand selten genug, sind Sammler bereit, fast jeden Preis zu bezahlen. Eine gut erhaltene Original-Anleitung zum Apple II-Rechner ist an sich schon ikonisch, mit einem Autogramm des Apple-Übervaters Steve Jobs bringt das Stück Techgeschichte fast 800.000 US-Dollar ein.

Ein Handbuch zum Apple II erzielt bei einer Auktion echte Unsummen

Sportfunktionär gewinnt Auktion

Mit dem Apple II hatte sich Steve Wozniak als alleiniger Entwickler des Computers, der in Serienfertigung ging, auf jeden Fall als Legende der frühen Computergeschichte ein Denkmal gesetzt. Nach seinem Erscheinen im Jahr 1977 hatte der Rechner auch die frühe Geschichte des Apples-Konzerns entscheidend mit geprägt - und wegen des Erfolgs den Börsengang im Jahr 1980 mit ermöglicht. Jetzt bringt ein ganz besonderes Stück, das auf diese Geschichte verweist, bei einer Auktion in den USA eine unglaubliche Summe von 787,484 US-Dollar ein.Dabei handelt es sich aber nicht etwa um einen gut erhaltenen Apple II selbst, sondern um die Bedienungsanleitung, die mit dem Rechner ausgeliefert worden war. Das 196 Seiten lange Dokument würde alleine vermutlich keinen Sammler dazu bewegen, so tief in die Tasche zu greifen. Hier entsteht der jetzt erzielte Wert aber durch eine seltene Widmung, die von Steve Jobs persönlich verfasst wurde.Jobs und der damalige Apple-Co-Chef Mike Markkula hatten sich im Jahr 1980 im Rahmen einer Promotour in Großbritannien auf der Bedienungsanleitung verewigt. Empfänger war hier Julian Brewer, Sohn eines ehemaligen Apple-Vertriebspartners im Vereinigten Königreich. "Julian, deine Generation ist die erste, die mit Computern aufwachsen wird. Geh und verändere die Welt! Steven Jobs, 1980", schrieb der damals 25 Jahre alte Jobs.Den Zuschlag für fast 800.000 US-Dollar hatte am Schluss Jim Irsay, Sportfunktionär und Besitzer der Indianapolis Colts, erhalten. Wie Irsay in einem Statement gegenüber der Auktionsfirma RR Auction aus Bosten ausführt, habe seine große Verehrung für Steve Jobs ihn zu dem teuren Investment bewogen: "Wenn wir an die größten und innovativsten Köpfe der letzten zwei Jahrhunderte denken, gehört Steve Jobs sicherlich dazu. Jobs war eine wahrhaft transformative Figur, die die Art und Weise, wie Menschen denken, Geschäfte machen und täglich interagieren, verändert hat."