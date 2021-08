Android 12: Beta sorgt für Absturz der 'Android System Intelligence'

Während der Release von Android 12 immer näher rückt, hat Google vor kurzem eine neue Beta-Version seines neuen Betriebssystems ausgerollt. Das Build scheint bei einigen Nutzern allerdings für Probleme zu sorgen. Manchmal verweigert die "Android System Intelligence" den Dienst.

Wie 9to5google schreibt, stürzt die App in zufälligen Abständen ab. Dann funktionieren die enthaltenen Features nicht mehr und auf dem Display kommt eine Fehlermeldung zum Vorschein. Aus einem Reddit-Beitrag geht hervor, dass es sich bei den betroffenen Nutzern um Besitzer eines Pixel-Smartphones handelt. Womöglich wurde die neueste Version der "Android System Intelligence" noch nicht für das neue Google-Betriebssystem optimiert.Einige Nutzer merken an, dass das Tool immer dann abstürzt, wenn die Messages-App eine Benachrichtigung einblendet. Da die "Android System Intelligence" Nachrichten verarbeitet, um Links und Adressen zu extrahieren, könnte der Bug darauf zurückzuführen sein.Bei der App "Android System Intelligence" handelt es sich um eine schon seit längerer Zeit bestehende Anwendung. Das Programm war unter dem Namen "Device Personalization Services" bekannt. Mit dem Tool haben die Nutzer eines Android-Geräts die Möglichkeit, erkannte Musik auf dem Sperrbildschirm darzustellen oder eine smarte Kopier-Funktion zu verwenden. Der Funktionsumfang ist abhängig vom genutzten Smartphone und ist auf den Google Pixel-Modellen am größten.Wer die neueste Beta-Version von Android 12 auf seinem Gerät installiert hat und von einem Problem betroffen ist, sollte den gefundenen Bug über die Feedback-App einsenden. Dann haben Googles Entwickler die Möglichkeit, den Fehler vor dem Rollout eines neuen Builds zu beheben. Das Problem dürfte dann zum Launch der finalen Version nicht mehr auftreten.