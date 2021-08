Gaming-Kopfhörer: Microsoft stellt Xbox Stereo Headset für 60 Euro vor

Mit dem Xbox Stereo Headset stellt Microsoft eine kabelgebundene Kopfhörer-Alternative zu seiner Wireless-Edition vor, die ab Ende September für 59,99 Euro erhältlich sein soll. Die Eckdaten: Ein Over-Ear-Format, virtueller Surround-Sound und "ultraweiche" Ohrmuscheln.

Direkte Controller-Verbindung, natürlicher Klang und Surround-Sound

Im Microsoft Store für 59,99 Euro erhältlich

Nachdem Microsoft zu Beginn des Jahres sein Xbox Wireless Headset für knapp 100 Euro eingeführt hat, folgt nun die Wired-Variante in Form des Xbox Stereo Headset. Laut Hersteller wurden viele Design-Elemente übernommen, wobei man sich vor allem auf ein geringes Gewicht und die weichen Ohrpolster aus Polyurethan-Leder bezieht. Ebenso legen die Redmonder wert auf einen verstellbaren Kopfbügel, der eine gleichmäßige Druckverteilung verspricht und so für einen komfortablen Sitz auch bei längeren Gaming-Sessions sorgen soll.Anstelle der Bluetooth-Konnektivität des Xbox Wireless Headsets setzt das Stereo-Modell allerdings nicht etwa auf eine digitale USB-C-Verbindung, sondern auf einen klassischen 3,5-mm-Klinkenanschluss. Der Vorteil dabei liegt vor allem darin, dass Xbox One- und Xbox Series X-Spieler ihr Headset somit problemlos direkt mit dem Controller verbinden können. Zudem erspart man sich das Aufladen von Akkus oder Batterien. Microsoft beschreibt das Klangbild des Xbox Stereo Headset als naturgetreu. Das Ziel soll es gewesen sein, einen Sound zu liefern, der den Aufnahmen von Entwicklern und Künstlern so nah wie möglich kommt. Eine "saubere Leistung in den mittleren und hohen Frequenzen mit starken Bässen" wird versprochen. Ebenso sind die Kopfhörer mit virtuellen Raumklang-Technologien wie Windows Sonic, Dolby Atmos und DTS Headphone:X kompatibel, die jedoch in einigen Fällen mit Aufpreisen für die notwendige Software verbunden sind.Im Microsoft Store besteht die Möglichkeit, dass Xbox Stereo Headset zu einem Preis von 59,99 Euro vorzubestellen. Die Auslieferung ist derzeit für den 21. September geplant.