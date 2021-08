Xbox Series X: Microsoft verteilt großes 4K-Update für das Dashboard

Microsoft spendiert seiner Xbox Series X ein großes Dashboard-Update, welches die Auflösung der Benutzeroberfläche auf ein 4K-Niveau anheben soll. Besitzer der Next-Gen-Konsole können die verbesserte Darstellung ab sofort in einer neuen Insider-Preview ausprobieren.

Microsofts Hinweise in den Xbox Series X Patch Notes "Mit dem heutigen Update können Alpha Skip-Ahead Insider auf Xbox Series X-Konsolen, die an einen 4K-Bildschirm angeschlossen sind, mit einer höher aufgelösten Benutzeroberfläche arbeiten. Diese Änderung bedeutet, dass Home, Guide und andere Bereiche der Benutzeroberfläche in einer höheren nativen Auflösung angezeigt werden, um die Schärfe und Lesbarkeit von Text zu verbessern."

Während die PlayStation 5 (PS5) ab Werk auf ein Dashboard in zeitgemäßer 4K-Auflösung setzt, bot die Xbox Series X für sein User Interface (UI) bisher nur das altbackene 1080-Format. Grund dafür könnte ein möglicherweise höherer Ressourcenverbrauch gewesen sein, den eine hochauflösende Benutzeroberfläche während des Spielbetriebs in Anspruch nehmen dürfte. Ob die Entwickler dahingehend eine Lösung gefunden haben oder die Leistung der Next-Gen-Konsole ausreicht, ist unklar. Dennoch können Xbox-Insider das optimierte Ultra-HD-Dashboard jetzt innerhalb des Alpha Skip-Ahead Rings testen.Bisher ist unklar ob alle UI-Elemente in einem nativen 4K- oder 1440p-Format dargestellt werden, eine deutliche Verbesserung ist jedoch klar zu erkennen. Die HDR-Funktion (High Dynamic Range) bleibt jedoch außerhalb von Spielen weiterhin deaktiviert. Zudem steht das hochauflösende Dashboard ausschließlich für die Xbox Series X bereit. Ein Upgrade für die Xbox Series S oder gar Xbox One X wurde bisher nicht angekündigt. Sollten die Insider-Tests erfolgreich verlaufen, kann mit einem finalen Update im Laufe des Jahres gerechnet werden.