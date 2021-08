Cloud Gaming: Xbox-App für Windows 10 streamt jetzt 100+ Spiele

Microsoft bringt das Spiele-Streaming via Xbox Cloud Gaming ab sofort direkt in der Xbox-App von Windows 10 unter. Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate mit Zugriff auf das Insider-Programm können die Integrationen in einer Beta jetzt schon vorab auf Herz und Nieren testen.

So werdet ihr zum Xbox-Insider unter Windows 10: Öffnet den Microsoft Store und sucht nach dem Öffnet den Microsoft Store und sucht nach dem Xbox Insider Hub . Folgt den wenigen Schritten zur Registration und treten direkt der Vorschau (engl. Preview) für das "Windows Gaming" bei. Nun solltet ihr direkten Zugriff auf das Cloud-Gaming innerhalb der Xbox-App erhalten.

Große Spieleauswahl und fehlende Tastatur-Maus-Steuerung

Mit der Anbindung an Microsofts xCloud-Server entwickelt sich der Xbox Game Pass immer mehr zum Netflix für Spiele. Nachdem die Redmonder ihr Xbox Cloud Gaming bereits für alle gängigen Browser, Apple iOS und Android anbieten, folgt jetzt die Einbettung innerhalb der Xbox-App, die als zentrale Anlaufstelle für Gamer unter Windows 10 dienen soll. Voraussetzung für das Spiele-Streaming ist derzeit, neben dem Xbox Game Pass Ultimate, der Zugriff auf das Xbox Insider-Programm.Das Xbox Cloud Gaming ermöglicht es laut Microsoft mehr als 100 Spiele direkt über die Xbox-App zu Streamen. Darunter befinden sich vor allem namhafte Eigenproduktionen wie Forza Horizon 4, Sea of Thieves, die Gears of War-Reihe, Grounded, Halo 5 und viele Titel des kürzlich übernommenen Spielestudios Bethesda (z.B. Fallout, Wolfenstein etc.). Zum Spielen wird zwingend ein Controller benötigt. Die Steuerung via Tastatur und Maus ist noch nicht möglich.Technisch unterscheidet sich das Streaming über die Xbox-App für Windows 10 kaum von dem über Chrome, Edge, Firefox und Co. Microsoft bringt hier allerdings eine neue "Easy Access"-Funktion unter, mit der Spieler unkompliziert den Controller- und Netzwerkstatus überprüfen können. Letzterer ist vor allem dann nützlich, wenn es zu möglichen Qualitätseinbußen beim Streamen kommt. Was jedoch gerade am Desktop-PC weiterhin ein Manko ist: Spiele werden in Zeiten von 1440p und 4K lediglich in einer 1080p-Auflösung gestreamt.