Medion Akoya E27401: All-In-One ab 26. August als neuer Aldi-PC

Die deutsche Lenovo-Tochter Medion bringt ab 26. August wieder mal einen neuen ALDI-PC in die Filialen des Lebensmittel-Discounters. Für knapp 600 Euro bietet man dort einen All-In-One-PC mit 27-Zoll-Display an - den Medion Akoya E27401.

Medion

Der Medion Akoya E27401 ist ein All-In-One-PC, das heißt, alle Teile des Rechners inklusive Monitor sind im gleichen Gehäuse untergebracht. Der Bildschirm ist ein 27 Zoll großes IPS-Display mit 1920 x 1080 Pixeln Auflösung, das somit Full-HD-Niveau erreicht. In Sachen Performance dürfte der Akoya E27401 vor allem für den Medienkonsum und Office-Aufgaben ausreichen.Unter der Haube steckt nämlich eine Notebook-CPU in Form des Intel Core i3-1005G1. Dabei handelt es sich um ein Basismodell der Intel Core-U-Serie der 10. Generation, die mit 15 Watt maximaler Verlustleistung arbeitet und somit passiv gekühlt werden kann. Der Chip hat zwei Rechenkerne und unterstützt HyperThreading.Den Basistakt gibt Intel mit 1,2 Gigahertz an, während per TurboBoost bis zu 3,4 GHz erreicht werden können. Der Arbeitsspeicher ist im Akoya E27401 acht Gigabyte groß, während Medion dem System eine 256 GB große SSD als Festspeicher spendiert. Hinzu kommen ein WiFi-6-fähiges WLAN-Modul von Intel mit integrierter Bluetooth-Funktion. Außerdem gibt es einen Gigabit-LAN-Port, so dass man das Gerät auch in kabelgebundene Netzwerke integrieren kann.Medion liefert wie immer auch Maus und Tastatur direkt mit, wobei man bei den Peripheriegeräten natürlich keine Wunder erwarten kann. Auf der Rückseite des Medion Akoya E27401 sitzen zwei USB-3.0-fähige und zwei normale USB-2.0-Ports von voller Größe, ein HDMI-Ausgang und getrennte Audio-Ein- und -Ausgänge. Obendrein hat der Rechner auch noch eine simple Webcam verbaut, die per Schiebeklappe einen einfachen Schutz der Privatsphäre bieten soll.Der Medion Akoya E27401 wiegt als Ganzes nur knapp vier Kilogramm und wird mit Windows 10 Home als Betriebssystem ausgeliefert. Ab Werk sind außerdem zwei 30-Tage-Trials von Microsoft 365 und der Sicherheitslösung McAfee LiveSafe vorinstalliert.