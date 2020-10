Aldi-Notebook: Medion schickt sein Gaming-Biest in den Discounter

Mit dem Medion Erazer Beast X10 steht ab dem 1. November erneut ein Gaming-Notebook in den virtuellen Regalen von Aldi Nord. Für 1842 Euro setzt der leistungsstarke 17-Zöller auf einen Intel Core i7-Prozessor und die dedizierte Nvidia GeForce RTX 2070 Super.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis trotz großem Preisschild

Medion

Bereits Ende August versuchte die Lenovo-Tochter Medion mit dem vergleichsweise teuren Erazer Beast X10-Laptop die sparfreudige Kundschaft der Aldi-Discounter zu überzeugen. Nun startet das Notebook erneut. Jedoch nicht in den Filialen von Aldi Nord, sondern über den hauseigenen "Aldi liefert"-Online-Shop. Die Ausstattung das Gamers kann sich durchaus sehen lassen, was bei einem Preispunkt von über 1800 Euro auch nicht anders zu erwarten war. Dass der Preis jedoch angemessen ist und sogar als günstig beschrieben werden kann, zeigt ein Blick auf ähnliche Notebooks im Preisvergleich Das Medion Erazer Beast X10 setzt auf einen Intel Core i7-10750H Prozessor. Der Sechs­ker­ner bietet Taktraten von bis zu 5,0 GHz und wird nebst 32 GB Arbeitsspeicher (3200 MHz DDR4-RAM) verbaut. Als dedizierte Grafikkarte verwendet der Gaming-Laptop von Aldi eine Nvidia GeForce RTX 2070 Super mit 8 GB GDDR6-Videospeicher. In Hinsicht auf das Solid State Drive weist das Datenblatt eine nicht näher definierte PCIe-SSD mit einer Kapazität von 1 TB auf. Hinzu kommen WLAN-ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, eine Infrarot-Webcam und ein 91,2-Wh-Akku mit sechs Zellen sowie einer Akkulaufzeit von bis zu 5,5 Stunden.Insgesamt bringt das Medion Erazer Beast X10 knapp 2,25 kg auf die Waage und zeigt sich mit einer Bauhöhe von 26 Millimetern. Das somit vergleichsweise kompakte Gehäuse bewirbt Aldi Nord zudem mit besonders schmalen Rahmen, die das 17,3-Zoll-Display mit Full-HD-Auf­lö­sung (1920 x 1080 Pixel), IPS-Technologie und einer Bild­wieder­hol­rate von 144 Hz um­ge­ben. Zu den Anschlüssen des Gaming-Notebooks gehören drei klassische USB 3.2-Schnitt­stel­len und ein Thunderbolt-3-Port im USB-C-Format. Weiterhin kommen HDMI 2.0, Gigabit-Ethernet (LAN), ein Leser für MicroSD-Karten und zwei Audio-Anschlüsse unter.Das ab 1. November im "Aldi liefert"-Shop erhältliche Erazer Beast X10 kommt bekanntlich mit einem vorinstallierten Windows 10 Home sowie Testversionen von Microsoft 365 , McAfee LiveSafe und dem Xbox Game Pass für PC. Laut Produktbeschreibung nimmt der Versand fünf bis zehn Werktage in Anspruch, während das Prospekt-Angebot für 1842,03 Euro nur bis einschließlich 22. November 2020 gültig ist.