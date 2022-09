Neues Aldi-Notebook: Medion Akoya E15412 mit Core i7 für 699 Euro

Die deutsche Lenovo-Tochter Medion beglückt uns ein Mal mehr mit einem günstigen 15-Zoll-Notebook, das in Kürze über den Lebensmittel-Discounter ALDI vertrieben wird. Das Medion Akoya E15412 bietet immerhin ein Full-HD-Display und einen Intel Core i7-SoC zum Preis von 699 Euro.

Intel Core i7 aus der 11. Generation an Bord

Medion

Das Medion Akoya A15412 kommt ab dem 29. September 2022 zum Preis von 699 Euro in die Filialen von Aldi-Süd. Wann und ob ein Vertrieb über Aldi-Nord geplant ist, ist derzeit noch unklar. Kunden im Norden Deutschlands können das Gerät jedoch ohne Weiteres über den Aldi-Onlineshop ordern.Das Gerät bietet ein 15,6 Zoll (39,62 cm) großes LCD-Panel mit Full-HD-Auflösung, das mit einer geringen Blickwinkelabhängigkeit lockt. Eine Angabe zur Helligkeit des Panels macht Medion bisher nicht. Es dürfte sich jedoch eher um ein einfaches Panel handeln, das für die Verwendung im Freien nicht sonderlich gut geeignet ist.Unter der Haube steckt hier Intel Core i7-1165G7 aus der 11. Generation der Intel-Core-SoCs, welcher vier Rechenkerne inklusive Hyperthreading bietet und einen Basistakt von 2,8 Gigahertz hat. Bei Bedarf erreicht der Chip bis zu 4,7 GHz und wird hier zusammen mit immerhin 16 Gigabyte DDR4-Arbeitsspeicher verbaut.Hinzu kommt eine PCIe-SSD mit 512 Gigabyte Kapazität, die man über eine Wartungsklappe am Boden des Gehäuses um eine weitere SSD ergänzen kann. Ferner sind WiFi 6, eine 720p-Webcam sowie ein USB-A- und ein HDMI-Anschluss sowie ein einzelner USB 3.2 Gen1 Type-C-Port am Gehäuse zu finden. Medion spendiert seinem neuen Arbeitspferd außerdem auch noch einen MicroSD-Kartenleser.Der Akku des Medion Akoya E15412 soll eine maximale Laufzeit von bis zu acht Stunden bieten, dürfte in der Realität aber wohl eher um die vier Stunden durchhalten. Sonderlich mobil ist das neue Medion-Laptop somit nicht. Das vom Hersteller beworbene "Aluminiumgehäuse" beschränkt sich übrigens auf die Rückseite des Display-Deckels.