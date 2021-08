GTA 3, Vice City & San Andreas: Remaster-Bundle im Herbst erwartet

Die Gerüchte rund um eine Neuauflage der beliebten Grand Theft Auto-Titel GTA 3, Vice City und San Andreas verdichten sich. Angeblich soll Rockstar Games noch in diesem Jahr den Release dreier Remastered-Versionen im Bundle für PCs, Konsolen, Stadia und Smartphones planen.

Neuauflage wirkt wie ein guter Mod, erscheint sogar für Handys

Rockstar Games Launcher - Client für GTA und Co.

Rockstar Games / Kotaku

Wollte sich Rockstar Games im Herbst vorrangig auf die Next-Gen-Portierung von GTA 5 und GTA Online für die Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) konzentrieren, hat die US-amerikanische Spieleschmiede scheinbar noch ein Ass im Ärmel, das nicht nur die Verkaufszahlen anheizen, sondern vor allem auch Nostalgiker ansprechen dürfte. Wurde das Interesse an der Umsetzung von Remaster-Editionen älterer GTA-Titel bereits im Vorfeld geäußert, scheint ein Release dieser in wenigen Monaten anzustehen.Wie die Kollegen von Kotaku unter Berufung auf gut informierte Quellen berichten, werden die Neuauflagen von GTA 3, Vice City und San Andreas Ende Oktober oder Anfang November erwartet. Mit Hilfe der Unreal Engine soll dabei eine Mischung aus "neuer und alter Grafik" entstehen, die an per Mods erweiterte Versionen der Open-World-Shooter erinnern. Für die Entwicklung soll die britische Rockstar-Außenstelle in Dundee (Schottland) verantwortlich sein, die als Ruffian Games bereits an Titeln wie Crackdown 3 und der Halo: The Master Chief Collection gearbeitet hat.Die Veröffentlichung der Remastered-Portierungen von GTA 3, Vice City und San Andreas soll neben den Next-Gen-Konsolen auch für die PS4 Xbox One und die Nintendo Switch geplant sein. Bisher scheint es jedoch nicht sicher zu sein, ob zeitgleich auch der Release auf Windows-PCs, Google Stadia und mobilen Geräten anstehen oder ob dieser auf das nächste Jahr verschoben wird. Seit jeher stehen für Rockstar Games die Konsolen-Umsetzungen im Mittelpunkt. Scheinbar gilt das auch für die kommenden Remaster.