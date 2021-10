Grand Theft Auto: The Trilogy kommt vermutlich noch dieses Jahr

Die Gaming-Welt wartet schon seit Jahren auf den regulären sechsten Teil von Grand Theft Auto , doch Entwickler Rockstar denkt nicht daran, sich von Fans und Presse unter Druck setzen zu lassen. Man zieht sein Ding durch und das bedeutet: neue Fassungen alter Spiele.

GTA-Release-Tausch

Rockstar Games / Kotaku

Es ist längst ein Running Gag der Spielebranche: Während alle GTA 6 fordern und den nächsten Teil der Reihe sehnsüchtig erwarten, könnten diese Stimmen Rockstar nicht egaler sein. Man melkt die Kuh Grand Theft Auto 5 und GTA Online bis zum letzten Tropfen, zuletzt wurde eine neue Version für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S vorgestellt und gezeigt - die Unterschiede zu der Ausgabe der Generation PS4 und Xbox One sind dabei aber eher gering.Demnächst gibt es wieder Neues für GTA-Fans, doch erneut ist das nicht GTA 6, sondern eine neue Fassung älterer Spiele. Denn vermutlich im November wird Rockstar Grand Theft Auto: The Trilogy veröffentlichen, diese besteht aus Remastered-Versionen der PS2/Xbox 360-Klassiker Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City and Grand Theft Auto: San Andreas.Gerüchte dazu gibt es schon länger, nun wurde das Spiel oder besser gesagt Spiele-Paket bestätigt. Denn die koreanische Behörde für Alterseinstufungen von Games hat dem Titel eine offizielle Klassifizierung gegeben. Offiziell wird das Spiel übrigens Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition heißen.Ursprünglich war offenbar geplant, die Trilogie der überarbeiteten Spiele erst im nächsten Jahr zu veröffentlichen, laut Kotaku habe Rockstar die Pläne aber geändert und will diese nun doch noch dieses Jahr auf den Markt werfen. Es ist denkbar oder sogar wahrscheinlich, dass diese Entscheidung mit der Verschiebung der neuen GTA 5-Versionen zusammenhängt. Denn diese sollten eigentlich im November 2021 erscheinen, wurden aber auf März 2022 verschoben. Es ist also denkbar, dass die beiden Veröffentlichungen einfach den Platz getauscht haben und die GTA-Trilogie zunächst für das Frühjahr des nächsten Jahres geplant war.