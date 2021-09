Grand Theft Auto 5: Neuer Trailer ist da, aber viele Fans sind stinksauer

Ein "neues" Grand Theft Auto-Spiel für eine neue Konsole: Das hätte noch vor einigen Jahren die meisten Fans begeistert. Nicht so 2021: Denn aktuell wird ein GTA-Trailer ungewöhnlich abgestraft. Aber das ist kein Wunder, denn beim Spiel handelt es sich um Grand Theft Auto 5

Vor allem Modder sind sauer

Rockstar Games

Rockstar Games hat bereits vor längerem angekündigt, dass man Dauerbrenner GTA5 für die neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X veröffentlichen wird und bereits das hat bei vielen Fans der legendären Reihe viel Missmut ausgelöst. Das liegt vor allem daran, dass die meisten längst auf einen echten Nachfolger warten und von den ständigen Neuauflagen genervt sind.Denn Grand Theft Auto 5 geht mit den neuesten Versionen in die mittlerweile dritte Konsolengeneration, schließlich kam GTA5 erstmals 2013 auf den Markt. Bisher gab es zur Current-Gen-Variante allerdings nur die Ankündigung, im Rahmen des PlayStation Showcase 2021 hat Rockstar aber endlich einen ersten Trailer gezeigt.Doch Fans sind vom Gezeigten alles andere als begeistert: Der auf dem YouTube-Kanal von PlayStation veröffentlichte Trailer hat etwa doppelt so viele Daumen nach unten, auf dem Rockstar-Channel halten sich positive und negative Wertungen in etwa die Waage. Kritisiert wird in den Kommentaren vor allem, dass die Version für die PS5/Xbox Series X nur unwesentlich besser aussieht als jene für die PS4 und Xbox One bzw. den PC.Außerdem wird beklagt, dass der neuerliche Re-Release wieder ein Vollpreistitel ist, eine Upgrade-Möglichkeit gibt es nicht. Gleichzeitig gibt es aber auch noch andere Gründe für die Ablehnung bzw. die negativen Bewertungen: Denn Take-Two Interactive ist zuletzt immer wieder gegen beliebte Modder-Projekte vorgegangen, diese haben teilweise die Grafik verbessert - und zwar so weit, dass derart aufgemotzte PC-Ausgaben teils besser ausgesehen habe als die nun gezeigte Konsolen-Neuversion. Wer GTA5 trotzdem auch für die aktuellen Konsolen haben möchte, der kann sich ab März 2022 von der neuen Version selbst überzeugen.