Jugend-Poster-Traum: Lamborghini Countach kommt als Hybrid zurück

Die italienische Sportwagenlegende Lamborghini ist für ihre extravaganten Designs bekannt, Kritiker werfen dem Hersteller aber vor, Autos für Poster und nicht die Straße zu machen. Das kultigste Modell ist wohl der Lamborghini Countach und dieser kehrt modernisiert zurück.

Hybrid-Antrieb

Es gibt natürlich eine ganze Reihe an Sportautos, die man als legendär bezeichnen kann, dazu zählen der Porsche Carrera, Bugatti Veyron, McLaren F1 und diverse Modelle von Ferrari. Keinesfalls fehlen in dieser Liste darf der Lamborghini Countach, dieser zierte vor allem in den 1970ern und 1980ern so manche Jugendzimmerwand.Kaum zu glauben: Der Countach feiert demnächst seinen 50. Geburtstag, denn er wurde als Prototyp mit der Bezeichnung LP500 erstmals 1971, im März 1973 auf dem Genfer Auto-Salon offiziell enthüllt und etwa ein Jahr später erstmals ausgeliefert. Für viele stellte das extravagante Sportauto den Beginn der modernen Supercar-Ära dar, in der schon mal geklotzt statt gekleckert werden darf.Nun hat Lamborghini die Rückkehr des Countach bekannt gegeben, doch noch ist die neue Version verhüllt. Dazu hat der Hersteller aus Sant'Agata Bolognese auch einen Tweet veröffentlicht, der auch direkt Bezug auf die Countach-Poster nimmt.Doch auch Lamborghini wird aller Wahrscheinlichkeit mit der Zeit gehen oder besser gesagt gehen müssen. So berichtet Roadshow , dass der neue Countach einen Hybrid-Antrieb bekommen wird. Der Countach LPI 800-4, wie das Modell in vollständigem Namen heißen wird (laut Instagram-Beitrag ), dürfte über einen Hybrid-Antrieb verfügen. Das geht aus der Abkürzung LPI hervor. Das steht für Longitudinale Posteriore Ibrido - also Heck-Längs-Hybrid.Bereits frühere Gerüchte haben davon gesprochen, dass der Countach denselben V12 und das gleiche Superkondensator-Hybridsystem wie der limitierte Lamborghini Sian verwenden wird. Das ist freilich nur ein Trippelschritt zur Elektrifizierung, aber auf einem Poster spielt der Antrieb ohnehin keine Rolle.