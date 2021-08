AVM Fritz!App TV: Neues Update bringt HD-Sender aufs Smartphone

Besitzer einer FritzBox Cable können die Fritz!App TV dazu nutzen, um Fernsehsender direkt vom Kabelrouter auf ihr Smartphone zu streamen. Nun kündigt AVM ein Update der App für iOS und Android an, die es ab sofort ermöglicht, TV-Sender in HD-Qualität wiederzugeben.

Einfache Einrichtung von Fritz!App TV

Die Zeiten von altertümlichen DVB-C-Receivern scheint langsam aber sicher zu enden. Nicht nur sind Netflix , Amazon Prime Video und Disney+ in nahezu allen Generation auf dem Vormarsch, auch das Streamen von Fernsehsendern wird immer beliebter. Sei es über Drittanbieter wie Waipu.tv und Zattoo oder aber direkt über die von Vodafone und Co. ausgelieferten FritzBoxen. Der dafür benötigten Fritz!App TV spendiert das Berliner IT-Unternehmen AVM jetzt ein signifikantes, vielleicht sogar längst überfälliges Update, das ein Streaming in High-Definition-Qualität (HD) mit sich bringt.Während Nutzer von Smartphones mit Google Android bereits die neue Version der App aus dem Play Store herunterladen können, hat sich der Changelog der passenden Apple iOS-App noch nicht aktualisiert. Die Fritz!App TV Version 2.0.0 sollte aber auch hier im Laufe des Tages eintreffen. Nach dem Update werden alle unverschlüsselten Programme des jeweiligen Kabelanbieters in HD-Qualität für das Streaming auf Handys und Tablets freigeschaltet - zum Beispiel ARD HD, ZDF HD und Co. Gebuchte, aber verschlüsselte Pay-TV-Sender sind hingegen nicht dabei.Wer die Fritz!App TV bisher noch nicht verwendet hat, muss zuerst die Live-TV-Funktion der eigenen FritzBox Cable im Menüpunkt DVB-C aktivieren und einen Sendersuchlauf starten. Danach erkennt das Smartphone, welches über das WLAN der FritzBox verbunden ist, automatisch den Kabelrouter und bietet die TV-Sender in einer einfachen Übersicht zum Streamen an. Gleiches gilt ür digitale Radiosender. Parallel zur Live-Wiedergabe des linearen Fernsehens lassen sich das TV-Programm (EPG) anzeigen und diverse Audiooptionen (z.B. Untertitel) wählen.