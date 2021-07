Neue FritzBox im Anmarsch: 4060 mit Wi-Fi 6 startet noch dieses Jahr

Der Internet-Spezialist AVM arbeitet an weiteren Routern mit Wi-Fi 6-Support. Dazu gehört auch die FritzBox 4060, das Nachfolger-Modell der 4040. Informationen dazu sind nun durch eine erste Inhausfirmware aufgetaucht.

Die FritzBoxen sind auch noch geplant

Das meldet der Journalist Daniel Lücking bei Twitter. Es geht dabei um eine Firmware für die noch nicht vorgestellte FritzBox 4060. Der Router-Hersteller AVM hat dabei ein Build für die neue FritzBox erstellt, das für internen Gebrauch bestimmt ist. Es handelt sich um eine Version von FritzOS 7.26.Dass diese neue FritzBox kommt, ist dabei kein echtes Geheimnis. AVM hatte bereits in einem Interview mit ISPreview darüber gesprochen. Das Interview wurde Ende Mai veröffentlicht und verrät einige Details zu den weiteren Planungen des Herstellers. Da hieß es:"Wir begannen das erste Quartal 2020 mit der Ankündigung unserer Roadmap für Glasfaser- und Wi-Fi 6-Router mit der Einführung unserer FritzBox 6660 mit integriertem DOCSIS (Data Over Cable Services Interface Specification) 3.1-Kabelmodem. Seitdem haben wir an weiteren neuen Wi-Fi 6-Routern gearbeitet: 7530 AX, 5530 AX und mit einigen Verzögerungen der 7590 AX, derzeit nur in bescheidenen Stückzahlen für den deutschen Markt. Später in diesem Jahr folgen die Markteinführungen der 4060, 5590, 6690 - alles High-End Wi-Fi 6 Multi-Gigabit LAN/WAN Router - und der Mesh Wi-Fi FritzRepeater 6000.Alle diese Router verfügen über eine Plattform mit einem 2,5-GBit-WAN/LAN-Port und bis zu vier zusätzlichen 1-GBit-LAN-Ports, mit leistungsstarken Prozessoren und Speicher für die Bereitstellung von Multi-Gigabit-Bandbreite im gesamten Heimnetzwerk."Auf der Webseite von AVM ist von dieser Ankündigung allerdings noch nichts zu lesen. Aufgrund von Lieferengpässen dürfte sich bei AVM einiges im Zeitplan für die Veröffentlichung neuer Modelle verschoben haben.