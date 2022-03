AVM verbessert Fritz App TV für TV-Streaming-Funktion mit FritzBoxen

AVM hat für die Android-Smartphone-App FritzApp TV eine Aktualisierung herausgegeben. Es handelt sich dabei um ein Wartungsupdate, es stehen vordergründig Optimierungen an. Details nennt der Internet-Spezialist derzeit allerdings nicht.

Release-Notes Version Fritz App TV 2.0.4 diverse Detailverbesserungen

Mindestanforderungen

Für alle FritzBox-Nutzer, die bequem Kabel-TV-Sender auf dem Smartphone oder Tablet schauen möchten, gibt es ab sofort eine neue Version der FritzApp TV. Diese App ist kostenlos und bietet in Verbindung mit einer FritzBox Cable mit TV-Streaming-Funktion oder einem FritzWLAN Repeater DVB-C eine Reihe von Unterhaltungs-Optionen. Die FritzApp TV hatte vor ein paar Wochen schon einige Verbesserungen bekommen, nun hat AVM ein weiteres Update nachgereicht. Allerdings sind die Änderungen unbekannt - AVM nennt nur schwammig "Detailverbesserungen" und keine Einzelheiten. Nutzer, die die App regelmäßig starten, werden diese Änderungen vielleicht bemerken.App-Updates enthalten laut AVM aber eigentlich immer auch sicherheitsrelevante Änderungen. Das Update wird daher allen Nutzern empfohlen und kann am einfachsten über die Updatefunktion direkt auf dem Smartphone oder über den Play Store bezogen werden. Die Aktualisierung für die FritzApp TV für Android auf Version 2.0.4 steht ab sofort zur Verfügung.Mindestvoraussetzung ist Android ab Version 7.0 und neuer, und je nach angebundener FritzBox die FritzOS-Version ab 6.20. Mit Fritz App TV kann man als Kabelkunde alle unverschlüsselten Kabel-TV-Sender sehen, wenn man die App mit den unterstützten Netzwerk-Geräten einsetzt. AVM bittet Nutzer der App, ihnen wie gehabt weiteres Feedback zur TV-Anwendung zu senden, um die App zu verbessern und Probleme schneller auszumerzen. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche können über die Feedback-Funktionen an AVM übermittelt werden.