Android-Update: AVM startet neue Funktionen für FritzApp Smart Home

Der Internet-Spezialist AVM hat für die FritzApp Smart Home für Android ein neues Update veröffentlicht. AVM-Nutzer können damit auf neue Funktionen zugreifen, wenn sie FritzDECT-Smart-Home-Zubehör besitzen.

Was kann die FritzApp Smart Home?

Neue Funktionen und Änderungen NEU: Anzeige des Temperaturverlaufs für Heizkörperregler FritzDECT 300/301 und smarte Steckdosen FritzDECT 200/210

NEU: Anzeige des Leistungsverlaufs und des Gesamtverbrauchs für smarte Steckdosen FritzDECT 200/210

AVM

AVM stellt für Nutzer der FritzApp Smart Home für Android eine Aktualisierung bereit. Die neue Versionsnummer ist 1.6.0. Es handelt sich dabei um ein Funktions-Update, das heißt, es gibt neue Features. Diese sind in Zusammenhang mit zwei FritzDECT-Gerätearten neu hinzugekommen: Zum einen gibt es ab sofort in der App die Anzeige des Temperaturverlaufs für die Heizkörperregler FritzDECT 300/301 und für die smarten Steckdosen FritzDECT 200/210, zum anderen wurde der Leistungsverlaufs und des Gesamtverbrauchs für die smarten Steckdosen FritzDECT 200/210 mit angefügt. Die Release Notes für das App-Update bestehen nur aus wenigen Punkten, wir haben sie am Ende dieses Beitrags mit angefügt. Weitere Änderungen gibt es demnach nicht. Die neue Version ist ab sofort als automatisches Update oder über den Play Store zu beziehen Die FritzApp Smart Home dient als Fernbedienung für alle FritzDECT-Geräte. Mit der Anwendung wird alles von der Einrichtung, Betrieb und Änderungen im Smart-Home einfach mit wenigen Klicks verwaltbar. Die Updates werden allen Nutzern empfohlen. Für das Fritz-Netzwerk werden einige Funktionen nur unterstützt, wenn die angeschlossenen FritzBoxen mindestens FritzOS 7.10 nutzen. AVM bittet Nutzer der Apps, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps weiter zu verbessern. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind immer gern gesehen.