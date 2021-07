Nach PS5-Rekord: Microsofts Xbox Series X ebenfalls auf Erfolgskurs

Nicht nur die PlayStation 5 erfreut sich mit ihren 10 Millionen verkauften Exemplaren großer Beliebtheit, auch Microsofts Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Series S schwimmen auf der Erfolgswelle. Geschätzt wurden von ihnen bisher 6,5 Millionen Einheiten abgesetzt.

Erfolgreicher Auftakt trotz Lieferengpass

Während sich Sony mit vergleichsweise transparenten Verkaufszahlen der PS5-Konsole zeigt, halten sich die Redmonder mit präzisen Angaben hinsichtlich der Xbox Series X und Series S zurück. Zwar verkündete Microsoft-Chef Satya Nadella, dass die beiden Systeme im Vergleich zu früheren Xbox-Generationen zu den meistverkauften Spielekonsolen gehören, doch eine offizielle Anzahl an ausgelieferten Xbox Series-Geräten bleibt man den Analysten und Investoren weiterhin schuldig. Fest steht nur: Der Xbox-Hardware-Umsatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 172 Prozent.Die Umsatzsteigerung ist jedoch nicht sonderlich beeindruckend, standen die Next-Gen-Konsolen von Microsoft doch im zweiten Quartal 2020 noch nicht einmal in den (virtuellen) Läden. Der oft gut informierte Niko Partners-Analyst Daniel Ahmad geht jedoch davon aus, dass ungefähr 6,5 Millionen Konsolen der Xbox Series X und Xbox Series S bis zum 30. Juni 2021 verkauft werden konnten. In einem ähnlich langen Zeitraum kamen die Xbox One und Xbox 360 lediglich auf 5,7 Millionen respektive fünf Millionen abgesetzte Einheiten.Der Next-Gen-Start im Herbst 2020 war somit trotz Coronavirus-Pandemie für beide Konzerne ein voller Erfolg. Dennoch zeigt sich das bekannte Schema: Weltweit hat Sony mit der PlayStation 5 die Nase vorn, Microsoft hingegen punktet vor allem in den USA und dem Vereinigten Königreich (UK). Hier dominieren die Xbox-Spieler, die letztendlich die Verkaufszahlen ankurbeln. Services wie der Xbox Game Pass dürften jedoch dafür gesorgt haben, dass einige PlayStation-Besitzer umgesattelt haben.Dass die meisten kommenden Exklusivtitel via "Play Anywhere" auch auf dem Windows-PC erscheinen, könnte jedoch auch für eine Abkehr von Konsolenspielern sorgen. Xbox-Chef Phil Spencer wiederholt jedoch häufig, dass Microsoft eine Multi-Device-Strategie verfolgt, den Fokus auf den Xbox Game Pass setzt und es den Redmondern im Endeffekt egal ist , welches Endgerät zum Spielen verwendet wird. Das große Geld wird hier mit Spielen und Services verdient, nicht mit Hardware. Im Gegensatz zur Xbox Series X sind Gaming-PCs in deutlich mehr Haushalten vorhanden und derzeit zudem besser erhätllich.