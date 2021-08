Sony untersagt McDonald's PS5-Controller in Fritten- und Burger-Optik

Die PS5 ist derzeit so begehrt wie kaum ein technisches Gerät überhaupt und damit eignet sie sich auch bestens, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. An sich sind Kooperationen auch möglich, doch man muss bei Sony fragen. Und das hat McDonald's nicht getan.

Verwendung "nicht genehmigt"

McDonald's feiert dieser Tage in Australien seinen 50. Geburtstag und die PR-Abteilung der Fast-Food-Kette hatte eine zunächst gut klingende Idee: Man ließ einen DualSense-Controller in passender Optik entwerfen und wollte eine begrenzte Anzahl dieser speziellen PlayStation 5-Steuergeräte an treue Kunden verschenken bzw. verlosen.Auf den Controllern war neben dem Logo und den typischen Farben, Rot, Gelb und Weiß links eine McDonald's-typische Pommes-Tüte zu finden, rechts war ein stilisierter Burger zu sehen. Für PlayStation 5-Besitzer, die auch Fans des Fast-Food-Restaurants sind, wäre das sicherlich eine gute Gelegenheit gewesen, an einen ganz besonderen Zweit-Controller zu kommen.Doch man hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht, wie Kotaku berichtet: Denn die für die Aktion Verantwortlichen bei McDonald's Australia haben offenbar vergessen, bei Sony um Erlaubnis zu fragen. Das ist natürlich für ein Unternehmen dieser Größe und Bedeutung mehr als merkwürdig, denn an sich könnte man denken, dass ein Abklären mit der Rechtsabteilung das erste ist, was man in so einem Fall macht. Doch stattdessen kündigte man das Gewinnspiel sofort an und engagierte auch Streamer, um die Aktion zu promoten.Sony bekam davon allerdings zu hören und stoppte das Ganze. In einer Mitteilung schrieb McDonald's Australia: "Sony PlayStation hat die Verwendung seines Controllers in Werbematerialien im Zusammenhang mit dem geplanten Stream Week-Event nicht genehmigt, und wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten."