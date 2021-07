Zusatz-Display macht aus der Xbox Series S einen Gaming-"Laptop"

Die Xbox Series S wird mobil

Die Xbox Series ist die kleinere der beiden neuen Microsoft-Konsolen, sie ist zwar nicht ganz so leistungsstark wie die Xbox Series X, ist aber für 1080p-Auflösungen mehr als ausreichend. Das ist auch der Gedanke, der hinter einem Kickstarter-Projekt steckt, denn xScreen macht aus der Konsole einen (dicken) Laptop.Es gibt immer wieder Versuche, aktuelle Heimkonsolen von den Zwängen der (eigenen) vier Wände zu befreien. Dabei bauen Bastler gerne spezielle Gehäuse und teilweise regelrechte Koffer, in denen das Gaming-Gerät mit einem Bildschirm kombiniert wird. Ein australisches Kickstarter-Projekt namens xScreen hat nun eine wesentlich elegantere Lösung entwickelt.Denn xScreen, das in gerade 20 Minuten ausfinanziert war, ist vor allem ein "ansteckbares" Display mit einer Größe von 11,6 Zoll und einer Auflösung von 1080p. Die Besonderheit des Ganzen ist, dass sich das Display, das auch integrierte Lautsprecher hat, nahtlos an die Konsole anfügt und Konsole samt xScreen wie ein (besonders) dicker Laptop aussehen.Die Macher schreiben dazu: "Die Kraft und Leistung der Xbox Series S kann nun überall hin mitgenommen werden. xScreen ergänzt die atemberaubende Ästhetik der Xbox Series S perfekt, um eine nahtlose Einheit zu erschaffen."Einen integrierten Akku besitzt das xScreen nicht, der Vergleich mit einem Laptop hinkt also in gleich mehrfacher Hinsicht. Wer aber auch im Urlaub nicht auf seine Konsole verzichten will und der sich nicht Gedanken machen will, ob der Fernseher am Ferienort für Gaming geeignet ist, der dürfte dieses Zubehör, das keine Umbauten an der Konsole erfordert, interessant finden.Kickstarter-Vorbesteller bekommen xScreen für 259 australische Dollar, das sind umgerechnet 163 Euro (Versandkosten nicht inklusive). Der Preis, den Vorbesteller auf der Crowdfundig-Plattform bekommen, ist 20 Prozent niedriger als der spätere Handelspreis für den Zusatz-Bildschirm.