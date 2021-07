Jeder vierte Windows 10-PC nutzt bereits das neue 21H1-Update

Es gibt neue Berichte zum Marktanteil der neuesten Windows 10-Versionen: Der Wechsel auf die aktuell neueste Version 21H1 geht weiter rasch voran. Der größte Anteil der Windows 10-Nutzer ist noch bei der Vorgänger-Version 20H2, aber das dürfte sich schon bald ändern.

Windows 10-Anteile in Prozent Version 21H1 mit 26,6 Prozent

Version 20H2 mit 36,3 Prozent

Version 2004 mit 24,6 Prozent

Version 1909 mit 5,4 Prozent

Version 1903 2,3 Prozent

Version 1809 und älter mit 3,8 Prozent

Windows 10 Insider 0,2 Prozent

Windows 11 Insider 0,9 Prozent

Alle Fragen umfassend beantwortet

Das geht aus den neuesten Statistiken des Werbevermarkters Adduplex hervor (via Deskmodder ). Microsoft hat demnach sehr gute Arbeit geleistet mit dem in diesem Jahr erschienen Windows-Feature-Update. Schon etwa zwei Monate nach dem Start von Windows 10 Version 21H1 aka Mai 2021 Update sind nun 26,6 Prozent der Windows 10-Nutzer auf die aktuellste Version gewechselt. Das ist rund jeder Vierte. Windows 10 Version 20H2 bleibt aber noch weiter an der Spitze der meistgenutzten Windows 10-Versionen. Über 36 Prozent sind es laut den neuen Adduplex-Zahlen.Die neuen Daten stammen aus der Juli-Analyse des Werbe-Promoters Adduplex . Der Anteil der Nutzer des Windows 10 Version 20H2 alias Windows 10 Oktober 2020 Updates geht langsam zurück, während die Version 21H1 deutlich Fahrt aufnimmt. Auch Nutzer mit Windows 11 , also der Preview-Version, tauchen bereits in der Statistik auf. Es sind laut Adduplex 0,9 Prozent.Der Wechsel ist für die Nutzer seit den letzten Versionen besonders leicht geworden. Durch eine KI steuert Microsoft zwar noch immer den Rollout, sodass nicht jeder Nutzer sofort aktualisieren kann, es geht aber nun deutlich schneller - und mit weniger Problemen.Die älteren Windows 10-Versionen (Versionen 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809) haben nur noch ganz geringe Anteile. Da Microsoft die Versionen auch nur verhältnismäßig kurz unterstützt und mit Sicherheitsupdates versorgt, sieht man, dass das Konzept der schnelleren Aktualisierungen auf die jeweils neueste Version zumindest da funktioniert. Adduplex veröffentlicht regelmäßig die neuen Marktanteile der einzelnen Windows-Versionen. Da es selten offizielle Zahlen von Microsoft gibt, sind diese Statistiken wertvolle Anhaltspunkte, wie beliebt die einzelnen Versionen bei den Endverbrauchern sind.