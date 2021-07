Motorola Edge 20: Renderbilder zeigen flaches Display & Triple-Cam

Motorola möchte seine Edge-Reihe fortsetzen und ein neues Smartphone auf den Markt bringen. Auf Basis geleakter Informationen sind nun erste Renderbilder zu dem Gerät angefertigt worden. Zu den Design-Highlights zählen ein flaches 120-Hertz-Display und die vertikale Triple-Kamera.

Hauptkamera mit 108-MP-Auflösung

OnLeaks//Pricebaba

Die Renderbilder wurden von Steve Hemmerstoffer, der auch unter dem Namen OnLeaks bekannt ist, erstellt und in Kooperation mit dem Online-Magazin Pricebaba veröffentlicht. Neben Bildern, die das Motorola Edge 20 aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen, hat OnLeaks ein 360-Grad-Rendervideo hochgeladen. Die Edge 20-Reihe besteht aus einem normalen Modell, aus einer Pro-Version und aus einer Lite-Variante. Die drei neuen Motorola-Smartphones wurden unter den Codenamen Berlin, Krypto und PStar entwickelt.Auf den Bildern ist die 169,1 x 75,5 x 8,9 Millimeter große Standard-Variante des Motorola Edge 20 zu sehen. Berücksichtigt man das aus drei Sensoren und dem LED-Blitz bestehende Kamera-Modul, ist das Smartphone insgesamt 11,6 Millimeter dick. Der Fingerabdruck-Scanner wurde in den Power-Button am rechten Rand integriert. Das 6,7 Zoll große Display ist flach gestaltet und mit einem Punch-Hole, in dem die Selfie-Kamera platziert wurde, ausgestattet. Selbstverständlich sind auch ein USB-C-Port sowie ein SIM-Slot mit an Bord.Unter der Haube soll ein Snapdragon 778G-Prozessor, der von sechs oder acht Gigabyte RAM unterstützt wird, zum Einsatz kommen. Außerdem wurden 128 oder 256 Gigabyte Speicher verbaut. Das 120-Hertz-Display löst mit 2400 x 1080 Pixeln auf und bringt somit eine FHD+-Auflösung mit sich.Während der Hauptsensor der integrierten Kamera mit 108 Megapixeln auflöst, bringen die zwei zusätzlichen Linsen Auflösungen von jeweils 16 und acht Megapixeln mit sich. Die Akkukapazität soll 4000 mAh betragen.Bisher hat das Lenovo-Tochterunternehmen sich noch nicht offiziell zu den neuen Edge 20-Modellen geäußert. Eine Ankündigung steht also noch aus. Es wäre möglich, dass Motorola die Modelle in den nächsten Wochen vorstellt. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt.