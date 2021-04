Motorola Moto G20: Einsteiger-Modell mit 90-Hz-Display vorgestellt

Der Smartphone-Hersteller Motorola hat ein neues Einsteiger-Modell auf den Markt gebracht. Das Gerät hört auf den Namen Moto G20 und ist mit einem 5000 mAh großen Akku sowie einem 90-Hertz-Bildschirm aus­ge­stat­tet. Das Smartphone soll auch hierzulande erhältlich sein.

Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Laut der offiziellen Webseite von Motorola kommt im Inneren des Geräts ein Unisoc T700-Prozessor mit acht Kernen zum Einsatz. Die CPU wird von vier Gigabyte RAM unterstützt. Der interne Speicher ist 64 Gigabyte groß und kann über eine bis zu ein Terabyte große MicroSD-Karte erweitert werden. Als Benutzeroberfläche wird die Motorola-Software MY UX, die auf Android 11 basiert, verwendet. Der 5000 mAh große Akku soll für eine lange Laufzeit sorgen.Das Aufladen des Geräts erfolgt über einen im Lieferumfang enthaltenen 10W-Adapter. Der Bildschirm verfügt über 1600 x 720 Pixel und ist 6,5 Zoll groß. Die Bildwiederholungsrate beträgt dabei immerhin 90 Hertz. Auf der Rückseite lassen sich eine Quad-Kamera, dessen Hauptsensor mit 48 Megapixeln auflöst, sowie ein Fingerabdruck-Sensor finden. Auch ein Kopfhörer-Anschluss, ein LTE-Modem, Bluetooth 5.0 und WLAN-ac sind mit an Bord. Der USB-C-Port unterstützt jedoch nur USB 2.0.Während Motorola-Smartphones wie das Moto G60 und das Moto G40 nicht unbedingt auf den deutschen Markt erscheinen, soll das Moto G20 von Anfang an auch hierzulande erworben werden können. Die unverbindliche Preis­emp­feh­lung soll dabei knapp 150 Euro betragen. Zunächst wird es das Modell ausschließlich in einer blauen Farbvariante geben. Weitere Farben könnten zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt gebracht werden.