Motorola Moto G Stylus 2021: Renderbilder zeigen Design des Geräts

Schon im November wurde bekannt, dass Motorola an einem Smartphone arbeitet. Das Gerät soll das im letzten Jahr veröffentlichte Moto G Pro ab­lö­sen und unter dem Namen Moto G Stylus 2021 auf den Markt gebracht werden. Nun sind einige Renderbilder zum neuen Modell aufgetaucht.

Kamera-Modul mit vier Sensoren

Gerät wird mit einem Stylus ausgeliefert

Die Bilder zeigen das Smartphone aus unterschiedlichen Perspektiven und wurden von Steve Hemmerstoffer ( OnLeaks ) angefertigt. Es handelt sich um vier Grafiken, die in Kooperation mit Voice veröffentlicht wurden. Das Motorola Moto G Stylus 2021 soll 169,6 Millimeter lang, 73,7 Millimeter breit und 8,8 Millimeter dick sein. An der Stelle des abgerundeten und qua­dra­ti­schen Kamera-Moduls ist das Gerät 10,9 Millimeter dick. Damit ist das Smartphone so­gar noch etwas größer als das Galaxy Note 20 Ultra. Das Display fällt komplett flach aus.Während die Frontseite über eine Punch-Hole-Kamera mit einer 16-Megapixel-Auflösung verfügt, ist auf der Rückseite ein Kamera-Modul mit vier Sensoren zu finden. Neben der 48-MP-Hauptkamera wurden hier eine Ultraweitwinkel-Kamera mit einer Acht-Megapixel-Auflösung, ein Zwei-Megapixel-Tiefensensor sowie ein Fünf-Megapixel-Makrosensor untergebracht. Der Fingerabdruck wurde im Motorola-Logo auf der Rückseite und nicht am Rand platziert.Wie der Name des Smartphones bereits verrät, wird das Motorola Moto G Stylus 2021 mit einem digitalen Stift ausgeliefert. Der Stylus kann in der Unterseite des Geräts verstaut werden. Hier lässt sich außerdem ein Anschluss für analoge Kopfhörer finden. Ein genaues Launch-Datum gibt es noch nicht. Das Smartphone wird im Laufe des Jahres präsentiert.