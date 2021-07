Edge 92 mit Passwort-Health-Tool startet - so wird es aktiviert

Microsoft hat die Verteilung der fertigen Version 92 des Edge-Browsers begonnen. Mit dabei sind jetzt neue praktische Passwort-Funktionen, für alle Nutzer, die ihre Passwörter mit dem Edge-eigenen Manager verwalten. Wir zeigen, wie das funktioniert.

Das neue Dashboard ist im Menü aufrufbar: Nach dem Klick auf Einstellungen / Profile / Kennwörter öffnet sich die Übersichtsseite

Die Option "Warnung anzeigen, wenn Passwörter in einem Onlinedatenleck gefunden wurden" muss aktiviert sein

Dann kann man sich die Ergebnisse anzeigen lassen und Änderungen vornehmen

Weitere Verbesserungen bei Sicherheit und Suchfunktion

Microsoft Edge-Browser auf Chromium-Basis

Microsoft startet mit Edge Version 92 jetzt einen neues "Passwort-Gesundheits-Dashboard". Das zeigt an, ob die in Edge gespeicherten Passwörter stark genug sind und ob sie online in einem Leak aufgetaucht sind, und dadurch die Sicherheit bedroht ist. Schon die Vorgängerversion Edge 91 war bereits in der Lage, Warnungen zu senden, wenn Passwörter in einem Leak gefunden werden. Die neue Funktion erweitert das Sicherheits-Feature aber noch einmal deutlich. Nutzer können in dem Passwort-Health-Dashboard nun auf einen Blick sehen, welche ihrer Passwörter derzeit problematisch sind und wo Handlungsbedarf erforderlich ist. Microsoft Edge Version 92 startet außerdem eine neue Option, um die Navigation von HTTP auf HTTPS auf Domains zu aktualisieren, die dieses sicherere Protokoll unterstützen. Diese Funktion soll helfen, Nutzer vor Man-in-the-Middle-Angriffen zu schützen. Chrome hatte diese Änderung bereits mit der Version 90 gestartet.Zu den weiteren neuen Funktionen in Microsoft Edge Version 92 gehört die natürlich-sprachliche Suche für den Browserverlauf in der Adressleiste. Nutzer können nun mit der Eingabe wie "Kuchenrezept von letzter Woche" zuvor besuchte Seiten anzeigen lassen, die dem Terminus entsprechen. Edge 92 bietet Anwendern zudem noch die Möglichkeit, ihre Zahlungsinformationen geräteübergreifend zu synchronisieren, was für viele Anwender sicherlich eine weitere willkommene Ergänzung darstellt.Wie üblich wird dieses neueste Edge-Update schrittweise verteilt und dann automatisch installiert. Wer manuell nach Updates sucht, kann die Aktualisierung aber forcieren, sodass gleich Version 92 installiert wird. Das erfolgt im Edge-Browser über das Menü / Infos zu Microsoft Edge.