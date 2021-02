Microsofts Visual Studio Code dreht seit Monaten ordentlich auf

Microsofts Entwicklungsumgebung Visual Studio Code ist gerade einmal fünf Jahre alt, gehört aber bereits zu den erfolgreichsten Produkten seiner Klasse. In den letzten Monaten hat die IDE noch einmal sehr viele neue Nutzer gewonnen.

VS Code bringt es derzeit immerhin auf rund 14 Millionen User, die regelmäßig ihren Code in den Editor aus dem Hause Microsoft schreiben. Allein binnen des vergangenen Jahres stieg diese Zahl um rund 5 Millionen. Das geht aus einem Bericht des US-Magazins ZDNet hervor. Diese Entwicklung hat ihre Grundlage dabei sowohl in dem Werkzeug selbst als auch der Situation am Markt.Microsoft hat bei der Entwicklung des Produkts eine Reihe populärer Technologien miteinander kombiniert, was in einem Werkzeug mündete, dass über verschiedene Plattformen hinweg gleichermaßen gut funktioniert. VS Code stellt im Grunde eine Kombination von GitHub, Electron, Chromium, JavaScript und Microsofts TypeScript dar. Das ganze wird im Rahmen eines Open Source-Projektes entwickelt und der Editor ist kostenlos nutzbar.Die daraus resultierende Attraktivität genügte für das starke Wachstum der letzten Zeit allerdings nicht. Laut Julia Liuson, der Chefin der Entwickler-Sparte bei Microsoft, habe man in den vergangenen Monaten vor allem auch einen Zustrom an nicht-professionellen Users verzeichnet. "Ursprünglich verzeichneten wie vor allem professionelle Nutzer, inzwischen geht es aber viel stärker in die Breite - da sind Leute, die DevOps machen, Leute aus der IT-Administration und wie sehen auch viele Studierende", führte sie aus.Hinzu komme, dass einige Anwender die IDE sogar verwenden, wenn es gar nicht darum geht, Code zu entwickeln. So würden auch einige Journalisten VS Code verwenden, um ihre Texte zu schreiben, so Liuson. Diese dürften den Vorteil vor allem darin sehen, dass die gleiche Oberfläche auf quasi allen Hardware-Plattformen genutzt werden kann und man hier eine integrierte Cloud-Anbindung bekommt, die das kollaborative Arbeiten erleichtert. Allerdings ist das eher eine Randerscheinung und der Schwerpunkt liege weiterhin klar bei den Programmierern.