Apple iPad Mini 6: "Das größte Redesign" soll im Herbst bevorstehen

Die Gerüchte rund um eine sechste Generation des iPad Mini verdichten sich. Apple soll weiterhin an seinem kompakten Tablet festhalten und ein neues Modell im Herbst vorstellen. Das Design könnte sich dabei grundlegend verändern und am iPad Air- sowie iPad Pro-Portfolio anknüpfen.

Die letzten Überbleibsel des alten Home-Button-Designs

Mehr als zwei Jahre nach der Einführung des iPad Mini 5 soll ein Update des vergleichsweise kleinen iPadOS-Modells bis zum Ende des Jahres erfolgen. Davon geht der Apple-Experte und Bloomberg-Reporter Mark Gurman weiterhin aus, der seine jüngsten Prognosen jetzt in einem passenden Newsletter veröffentlicht hat. Seinen Informationen zufolge läuft bei Apple alles nach Plan, womit einer Vorstellung im Herbst nichts im Wege stehen dürfte. Ob das Tablet im gleichen Atemzug mit der iPhone 13-Familie präsentiert wird, bleibt weiterhin offen.Neben dem klassischen Einsteiger-iPad gehört das iPad Mini zu den letzten Tablets des US-amerikanischen Herstellers, die über vergleichsweise bereite Displayrahmen und den einst markanten Home-Button verfügen. In diesem Jahr wird aber auch hier der Umschwung auf einen moderneren Look erwartet, den Apple bereits mit dem iPad Air und iPad Pro vorlebt. Das laut Gurman "größte Redesign in der neunjährigen Geschichte" des kompakten iPad Mini deutet sich bereits auf ersten Renderbildern an, die Mitte Juni auf Basis von durchgesickerten CAD-Zeichnungen entstanden sind.Abseits des neuen Designs spricht man in der Gerüchteküche über ein größeres Display. Von den aktuell 7,9 Zoll könnte das iPad Mini (2021) auf bis zu 9,0 Zoll anwachsen. Der Unterschied zum voraussichtlich nahezu baugleichen iPad Air mit 10,9-Zoll-Bildschirm dürfte dann nur noch marginal ausfallen. Die technischen Unterschiede bleiben jedoch abzuwarten. Ob der für September oder Oktober erwartete Apple A15-Chip der neuen iPhones in beiden iPadOS-Tablets einkehren wird, ist bisher nicht bekannt. Fragezeichen stehen zudem hinter Themen wie USB-C, Apple Pencil 2, Magic Keyboard und Co.