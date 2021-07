Nintendo bestätigt: OLED-Switch hat keine neue CPU oder mehr RAM

Monatelang hat die Fachwelt spekuliert, wann Nintendo seine lange Zeit (inoffiziell) Switch Pro genannte neue Konsole vorstellt. Gestern hat der japanische Hersteller überraschend die neue Nintendo Switch (OLED-Modell) gezeigt. Man hat sie aber wohl bewusst nicht "Pro" genannt.

Kein neuer Prozessor

Kein Bluetooth-Kopfhörer-Support

Nintendo Switch (OLED-Modell) Größe 102 mm x 242 mm x 13,9 mm (mit angeschlossenen Joy-Con-Controllern)

Hinweis: 28,4 mm an der dicksten Stelle, von der Spitze der Control Sticks zu den Z-Tasten. Gewicht Ca. 320 g

(Mit angeschlossenen Joy-Con-Controllern: 420 g) Bildschirm Kapazitiver Touchscreen / 7-Zoll-OLED / Auflösung: 1280 x 720 CPU/GPU Angepasster NVIDIA Tegra-Prozessor Systemspeicher 64 GB, Speicherplatz per microSD Cards (separat erhältlich) erweiterbar Kommunikationsfunktionen WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac konform) / Bluetooth 4.1

Im TV-Modus kann auch der LAN-Anschluss verwendet werden. Video-Output Maximale Auflösung: 1920 x 1080, 60 fps

Hinweis: Output via HDMI-Kabel im TV-Modus. Im Tisch-Modus und Handheld-Modus ist die maximale Auflösung 1280 x 720, was der Bildschirmauflösung entspricht. Audio-Output Lineares PCM 5.1

Hinweis: Output über HDMI-Kabel im TV-Modus. Lautsprecher Stereo USB-Anschluss USB Type-C

Zum Laden des Akkus oder zum Verbinden mit der Nintendo Switch-Station. Kopfhörerbuchse vierpoliger 3,5-mm-Ministecker (CTIA-Standard)

Hinweis: Nintendo kann keine Kompatibilität mit allen Produkten garantieren. Kartenschlitz Nur für Nintendo Switch-Softwarekarten. Sensoren Beschleunigungssensor / Gyrosensor / Helligkeitssensor Interner Akku Lithium-Ionen-Akku / Akkukapazität: 4310 mAh Akkulaufzeit Ca. 4,5 - 9 Stunden

Die Akkulaufzeit hängt von der gespielten Software ab. The Legend of Zelda: Breath of the Wild kann beispielsweise mit einer Akkuladung etwa 5,5 Stunden lang gespielt werden. Ladezeit Ca. 3 Stunden

Hinweis: So lange dauert es, die Konsole aufzuladen, während sie sich im Standby-Modus befindet.

Die neue Nintendo Switch (OLED-Modell) - das ist übrigens der offizielle Name des Geräts - hat vor allem ein neues Display. Dazu kommt auch noch ein leicht überarbeitetes Design sowie ein neues Dock. Das ist es aber im Wesentlichen auch schon mit neuen Features. Denn unter der Haube ist kaum etwas bis nichts passiert, jedenfalls konnte man in der offiziellen Aussendung des Herstellers nichts dazu lesen.Das haben die Japaner mittlerweile auch bestätigt. Denn wie The Verge berichtet, teilte der Hersteller der bekannten Technik-Seite mit: "Die Nintendo Switch (OLED-Modell) verfügt nicht über eine neue CPU oder mehr Arbeitsspeicher als die vorherigen Nintendo Switch-Modelle."Das ist zwar nicht überraschend, denn in den Spezifikationen war nichts dazu angemerkt. Nintendo ist allerdings durchaus bekannt dafür, die Hardware an die ganz große Glocke zu hängen.Allerdings hat sich Nintendo gegenüber The Verge auch zu einigen Details geäußert, die bisher unklar waren: So sind die Docks austauschbar, man kann also eine neue OLED-Switch auch in einen alten TV-Adapter stecken und vice versa.Eine andere Bestätigung dürfte für viele Switch-Fans eine Enttäuschung sein, denn Nintendo Switch (OLED-Modell) unterstützt nach wie vor keine Bluetooth-Kopfhörer. Dazu ließ Nintendo ausrichten: "Zu diesem Thema haben wir nichts anzukündigen, aber wie die Konsolen Nintendo Switch und Nintendo Switch Lite unterstützt die Nintendo Switch (OLED-Modell) Bluetooth-Technologie für die Joy-Con-Controller."