Nintendo Switch Pro: Doug Bowser äußert sich zu neuer Hardware

Schon seit einiger Zeit hält sich das Gerücht, dass Nintendo demnächst eine Pro-Version der Switch auf den Markt bringen möchte. Auf der E3 2021 hat der Hersteller die neue Konsole allerdings nicht gezeigt. Nun hat sich der Nintendo-Chef Doug Bowser zu der Switch Pro geäußert.

Konsolen-Lebenszyklus wird neu definiert

Zone of Tech

Doug Bowser, der Präsident von Nintendo of America, wurde im Rahmen eines Interviews der Washington Post zur Haltung zu neuer Technologie befragt. Bowser betont, dass Nintendo stets prüfe, wie mit Hilfe von Technologie die Gameplay-Erfahrung verbessert werden kann. Damit möchte der Konsolen-Hersteller seine bisherige Strategie in Bezug auf Hardware-Modelle fortführen. Der Lebenszyklus eines Erfolgsprodukts soll aufrechterhalten werden, solange dies Sinn ergibt. Inzwischen gibt es die Nintendo Switch seit mehr als vier Jahren.Da die Switch sich nun im fünften Verkaufsjahr befindet, definiere der Handheld-Hybride neu, wie der Lebenszyklus einer Konsole aussehen kann. Mit starken Spiele-Inhalten werde der gesamte Lebenszyklus lebendig gehalten, sodass der Abstand zwischen zwei Ge­ne­ra­tio­nen dieses Mal etwas größer sein dürfte.Seit dem Launch der Switch wurde die Konsole bis April 2021 weltweit mehr als 85 Millionen Mal verkauft. Obwohl Mario Kart 8 bereits vor sieben Jahren veröffentlicht wurde, befindet sich die Deluxe-Version weiterhin unter den zehn meistverkauften Spielen in sämtlichen Monaten der letzten Jahre.Bis eine Nintendo Switch Pro erscheint, müssen sich die Fans also noch ein wenig gedulden. Solange die Verkaufszahlen nicht stark abfallen, dürfte der Konzern noch etwas warten, bis neue Hardware auf den Markt gebracht wird. Es wäre denkbar, dass der japanische Publisher bereits konkrete Pläne für ein neues Modell hat und lediglich auf den richtigen Zeitpunkt der Veröffentlichung wartet. Vielleicht gibt es zum Jahresende erste Details zu der Konsole.