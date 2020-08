Microsoft Surface Duo - Android-Smartphone mit zwei Displays

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Vergangenen Oktober hatte Microsoft ein recht ungewöhnliches Modell der Surface-Serie vorgestellt: Das Surface Duo , ein Android-basiertes Smartphone mit zwei Displays, die sich dank zwei Scharnieren auf- und zuklappen lassen. Jetzt gibt es einen Termin und Preis für das Gerät.Demnach kommt das Surface Duo am 10. September 2020 auf den Markt, den Preis gibt Microsoft mit 1399 Dollar an. Termin und Preis gelten zunächst nur für den amerikanischen Markt, Details zur Verfügbarkeit in Deutschland hat der Konzern bisher noch nicht genannt.Das Surface Duo besitzt zwei 5,6 Zoll große Displays (1800 x 1350 Pixel), die sich einzeln nutzen lassen - etwa für die Darstellung von zwei unterschiedlichen Apps. Durch die zwei 360-Grad-Scharniere lassen sich beide Displays auch als 8,1 Zoll großer Bildschirm nutzen. Zur weiteren Ausstattung zählen ein Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB RAM und bis zu 256 GB Flash-Speicher. Wie im Video zu erkennen ist, sind Eingaben auch mit einem Surface Pen möglich.