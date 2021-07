Zeitenwende: VW liefert erstmals ein Over-the-Air-Update aus

Für Tesla-Kunden sind Updates "Over-the-Air", kurz OTA, ganz normal, bei den großen Herstellern ist die Software-Anpassung per Mobilfunknetz ein echter Grund zu feiern. VW vermeldet jetzt euphorisch, dass die ID.Software2.3 den Einstieg in das OTA-Zeitalter markiert.

"Over-the-Air"-Updates sind in vielen Bereichen eine alltägliche Selbstverständlichkeit, für Volkswagen ist es ein Meilenstein, den man euphorisch feiert. Wie das Unternehmen mitteilt , kann man erstmals in der Geschichte des Konzerns neue Funktionen per Software an Fahrzeuge ausliefern, ohne das diese dafür eine Werkstatt aufsuchen müssen. Die Aussage "Volkswagen ist damit der erste und bisher einzige Volumenhersteller, der diese innovative Technologie für Kunden in der Breite verfügbar macht" darf man hier aber auf jeden Fall als deutliche Marketing-Auslegung enttarnen.Unabhängig vom Vergleich mit der Konkurrenz markiert das erste OTA-Update "ID.Software2.3" für den Konzern natürlich einen wichtigen Meilenstein. Fast alle Autokonzerne streben aktuell eine Entwicklung zum Software-orientierten Mobilitätsanbieter an, VW macht hier den Anfang mit seiner neuen Elektroautofamilie ID. Noch im Juli sollen frühe Kunden mit "First Movers Club"-Status per mobilem Datentransfer frische Software erhalten. Das Update für alle anderen ID3 sowie ID4 soll "sukzessive folgen." VW sagt für die Zukunft Updates im Zwölf-Wochen-Rhythmus zu.Wie VW betont, macht es auch der Aufbau der ID-Modelle möglich, weitreichende Anpassungen bis tief ins Fahrzeugsystem vorzunehmen. Waren verschiedene Aufgaben früher über eine Vielzahl von Steuergeräten verteilt, macht es die neue Elektronik-Architektur laut VW in ID 3 und ID4 möglich, bis zu 35 Steuergeräte per Fernwartung zu erreicht und zu aktualisieren.Over-the-Air-Updates haben natürlich für Kunden einen Mehrwert, sind aber auch für VW eine reizvolle Entwicklung. "In Zukunft müssen sich Kundinnen und Kunden beim Kauf eines Fahrzeugs nicht mehr entscheiden, welche Funktionalitäten ihr Auto aufweisen soll - und welche Konfiguration einem möglichst hohen Wiederverkaufswert zuträglich ist. Denn: Die Hardware wird weitgehend vereinheitlicht. Zusätzliche Funktionen und innovative Technologien lassen sich künftig via Software-Update nachträglich zubuchen", so das Unternehmen. Dieser kurze Satz zum ersten OTA-Update bei VW beschreibt dann auch recht gut die Zukunft, die vielen großen Autokonzernen vorschwebt.