Nicht nur Starlink: OneWeb rückt globaler Abdeckung deutlich näher

Starlink will bald fast die ganze Welt aus dem All mit Netz versorgen können, OneWeb bemüht sich hier um eine Aufholjagd. Mit dem jüngsten Start von Satelliten kann die Konstellation des britischen Unternehmens schon große Teile der Welt abdecken - unter anderem Nordeuropa.

Das Wettrennen um den Weltraum nimmt wieder deutlich an Fahrt auf

Bis 2022 weltweit wird ein Spurt

Wie wir heute berichten konnten, hat SpaceX mitgeteilt, dass Starlink ab August fast weltweit verfügbar sein soll. Doch an diesem Wochenende konnte auch ein weiteres Unternehmen für Satellitenkommunikation im erdnahen Orbit (LEO) große Fortschritte beim Aufbau seines Netzwerkes vermelden. OneWeb hatte vor wenigen Tagen 36 Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht, damit wächst die Gesamtkonstellation des Unternehmens auf 254. Nach dem Start am 1. Juli vom russischen Kosmodrom Wostotschny, nahe der Grenze zu China, wurden die Satelliten in "9 Chargen über einen Zeitraum von 3 Stunden und 52 Minuten" in ihren Orbits ausgesetzt und anschließend eine erste Signalerfassung bestätigt."Mit diesem wichtigen Meilenstein ist das Unternehmen bereit, Konnektivität in Großbritannien, Kanada, Alaska, Nordeuropa, Grönland und der arktischen Region bereitzustellen", so OneWeb in einer Pressemitteilung. Genau Angaben zu einem Start von entsprechenden Angeboten macht man hier noch nicht, die Vorbereitungen auf den kommerziellen Service werden aber mindestens sechs Monate in Anspruch nehmen. Erste Tests will das Unternehmen an "Schlüsselstandorten" in diesem Sommer beginnen.OneWeb hat bis zur Umsetzung der selbstgesteckten Ziele aber auch nach Erreichen dieses Meilensteins noch ein recht ambitionierten Weg vor sich. Nach aktuellen Planungen soll das Gesamtnetzwerk aus 648 LEO-Satelliten bestehen, aktuell hat man also rund 40 Prozent der geplanten Satelliten im Orbit. Aktuell gibt das Unternehmen an, dass man anstrebt, bis 2022 weltweit seinen Service zur Verfügung stellen zu können. Hier darf man also auf jeden Fall sehr gespannt sein, mit welcher Schlagzahl hier Starts weiterer Flotten-Teile verkündet werden.