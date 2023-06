Starlink-Konkurrent OneWeb jetzt in ganz Europa verfügbar

Der Starlink-Konkurrent OneWeb kommt jetzt in eine Position, in der es wirklich in nennenswerten Gebieten genutzt werden kann. Ab jetzt sind zumindest die Regionen oberhalb des 35. nördlichen Breitengrades - also auch Europa - abgedeckt.

Die Erweiterung des Netzwerkes wurde erstmals Ende Mai aktiv, als OneWeb 37 neue Länder in Europa, darunter Österreich, Italien, Frankreich, Portugal und auch Deutschland, sowie die gesamte Westküste der USA von Washington bis Kalifornien, die US-Nordostküste von Maine bis Virginia und den gesamten Mittleren Westen erreichte. Mit dieser Erweiterung wird auch die Konnektivität in Kanada und weiteren maritimen Regionen weiter verbessert, teilte das Unternehmen nun mit.Mit der entsprechenden offiziellen Ankündigung wartete man etwas - wahrscheinlich, um die Stabilität der Verbindungen auch wirklich gewährleisten zu können. Zuvor garantierte das Unternehmen nur eine durchgängige Verfügbarkeit seiner Dienste oberhalb des 50. Breitengrades, was in Deutschland zumindest die mittleren und nördlichen Landesteile umfasste.Da die Oneweb-Satelliten auf polaren Umlaufbahnen unterwegs sind, sind die Wahrscheinlichkeiten, einen oder mehrere von ihnen in Sichtweite zu haben, wahrscheinlicher, je näher man sich an den Polen befindet. Entsprechend ist die Konnektivität zumindest theoretisch auch in den entsprechenden Regionen auf der Südhalbkugel gegeben. Hier kommt allerdings ein Unterscheidungsmerkmal OneWebs zu Starlink ins Spiel: Die Satelliten des britischen Anbieters können nicht untereinander kommunizieren, sodass stets auch eine direkte Verbindung zu einer Bodenstation vorhanden sein muss, die es auf der Südhalbkugel noch nicht gibt.OneWeb kann anders als Starlink auch nicht direkt beim Betreiber gebucht werden. Das Unternehmen vermarktet die Netzzugänge ausschließlich über Drittanbieter. Privatnutzer stehen dabei auch nicht im Fokus, sondern die Satelliten-Zugänge werden vor allem an Unternehmen und größere Organisationen vermarktet, die unabhängig von der herkömmlichen irdischen Infrastruktur Datenverbindungen benötigen.