"Goldeneye"-Liebeserklärung: Ubisoft löscht 1400-Stunden-Fanprojekt

GoldenEye 007 gehört für viele N64-Fans wohl zum wertvollsten digitalen Kulturgut dieser Ära. Ein Enthusiast hatte Jahre damit verbracht, dem Shooter mit einem kompletten Nachbau im Level-Editor von Far Cry 5 die Ehre zu erweisen. Jetzt wurde das Projekt gelöscht.

Drei Jahre und tausend Stunden prallen auf das Copyright

So klar ist die Lage nicht

Activision

Eines muss bei solchen Projekten natürlich immer erwähnt werden: Wenn man ohne Erlaubnis der Urheber deren geistiges Eigentum nutzt und daraus neue Inhalte erschafft, ist wohl meist mit Gegenwehr zu rechnen. Als Außenstehender kann man sich aber manchmal nicht davor verwahren, Sympathie für Vorhaben zu empfinden, die von echter Fan-Liebe zeugen und nur wenig mit Geldmacherei zu tun haben.In diese Kategorie kann man wohl auch das Projekt des YouTubers Krollywood stecken, über das jetzt Kotaku berichtet. Der Enthusiast hatte sich eine wahrliche Mammutaufgabe vorgenommen: Alle Level (ausgenommen die beiden Bonus-Level) von GoldenEye 007 alleine mit dem Level-Editor von Far Cry 5 nachbauen. Über drei Jahre und 1400 Stunden später hatte Krollywood seine Liebeserklärung an den N64-Kultklassiker abgeschlossen und den Shooter in ein modernes Gewand gekleidet.Auch andere Spieler hatten die Möglichkeit, über den Arcade-Mode von Far Cry 5 ein Auge auf die GoldenEye 007-Hommage zu werfen - bis vor Kurzem. Wie Kotaku schreibt, hat Ubisoft die gesamten Inhalte aus dem Spiel entfernt. "Ich bin wirklich traurig - nicht meinetwegen oder der Arbeit, die ich in den letzten drei Jahren hineingesteckt habe, sondern wegen der Spieler, die es spielen wollen oder Far Cry nur gekauft haben, um meine Level zu spielen", so Krollywood gegenüber dem Spielemagazin.Ubisoft verweist in seiner Erklärung knapp auf die "Nutzungsbedingungen" und darauf, dass gegen Urheberrecht verstoßen wurde. Rechteinhaber ist MGM, in der Vergangenheit hatte es diverse Unstimmigkeiten rund um die Rechte für GoldenEye 007 gegeben, die wohl auch ein Remake durch Entwickler Rare auf der Xbox 360 verhindert hatten.Und die Lage ist in diesem Fall auch nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Krollywood hatte für seine Neuauflage weder Code noch Assets des Originals genutzt, MGM hat wiederum keine Rechte an dem Code des Level-Editors von Far Cry 5. Wer hier aus welchen Gründen eine Löschung veranlasst hat, bleibt also unklar. Krollywood hatte seinerseits zu keinem Zeitpunkt versucht, Profit aus dem Projekt zu schlagen. Und so bleibt zumindest große Sympathie für echte Hingabe ohne Hintergedanken.