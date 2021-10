Splinter Cell: das legendäre Schleichspiel mit Sam Fisher kommt zurück

Splinter Cell dürfte heute nicht mehr jedem Gamer ein Begriff sein, das liegt daran, dass das letzte Spiel mit Schleichikone Sam Fisher schone eine ganze Weile zurückliegt, nämlich fast ein Jahrzehnt. Doch offenbar hat ein neuer Teil grünes Licht (Anspielung ist Absicht) bekommen.

Enttäuschte Fans zurückholen

Ubisoft

Nächstes Jahr feiert Tom Clancy's Splinter Cell, wie die Reihe offiziell bzw. vollständig heißt, ihr 20. Jubiläum, und man kann die Bedeutung der Spielereihe nicht genug hervorheben. Denn Sam Fishers erster Auftritt im Jahr 2002 sorgte für eine kleine Revolution im Action- bzw. Shooter-Genre. Denn hier stand nicht wildes Ballern auf dem Programm, sondern Schleichen - ganz ähnlich, wie es bereits in Metal Gear Solid (1998) der Fall war.Man konnte natürlich auch in Splinter Cell mit Waffengewalt zum Ziel kommen, viel mehr Spaß machte es aber, sich an Gegnern und Hindernissen kunstvoll und mithilfe von Dunkelheit und Schatten vorbeizumogeln. Die Reihe wurde schnell zu einem der großen Aushängeschlider von Ubisoft, doch in späteren Jahren und Ausgaben verlor das Spiel immer mehr an Fahrt. Der bisher letzten Teil erschien 2013 mit Splinter Cell: Blacklist.Nun berichtet aber VGC , dass ein neuer Splinter Cell-Teil in Auftrag gegeben wurde. Das deklarierte Motto: Man will jene Fans, die von den letzten Ausgaben - darunter mobilen Ablegern und einer Virtual-Reality-Version - "frustriert" gewesen seien, zurückgewinnen. Derzeit sind aber noch keine Details zur mutmaßlichen Rückkehr von Sam Fisher bekannt.Derzeit ist auch nicht klar, wer das Spiel entwickelt, es ist auch noch in einer frühen Phase der Entwicklung bzw. Vorbereitung. Laut Insider-Informationen ist mit einer offiziellen Enthüllung bzw. Ankündigung nicht vor dem nächsten Jahr zu rechnen und selbst dafür sind die Chancen offenbar nicht allzu groß.Es ist aber sicherlich kein Zufall, dass Splinter Cell eine Rückkehr feiern wird, denn bei Netflix ist derzeit eine animierte Serie in Arbeit und davon erhofft man sich wohl auch mehr Aufmerksamkeit für das Spiele-Franchise.