AOC U28G2X: Neuer 28" Gaming-Monitor mit 4K-HDR, IPS & 144 Hz

Der für seine Gaming-Monitore bekannte Hersteller AOC erweitert die G2-Serie und kündigt die zeitnahe Auslieferung eines neuen 28-Zoll-Displays an. Mit dem AOC U28G2X setzt man auf eine 4K-Auflösung bei 144 Hz und einem IPS-Panel mit einer Reaktionszeit von einer Millisekunde.

Einer der wenigen 4K-IPS-Monitore mit 144 Hz

AOC

Während sich PC-Spieler in den letzten Jahren von der einst klassischen Full-HD-Auflösung mittlerweile hin zu 2560 x 1440 Pixeln (WQHD) weiterentwickelt haben, steht auch dem 4K-Gaming spätestens seit der Einführung potenter Grafikkarten wie der Nvidia GeForce RTX 30-Serie und der AMD Radeon RX 6000-Familie nichts mehr im Weg. Dahingehend rüstet auch das taiwanische Unternehmen AOC auf und bringt im August 2021 den U28G2X als neuen 28-Zöller auf den Markt. Der Preis soll voraussichtlich bei 739 Euro liegen.Mit seiner unverbindlichen Preisempfehlung scheint der Hersteller nicht zu hoch zu greifen, denn wie unser Preisvergleich zeigt, sind 4K-Monitore mit Diagonalen über 27 Zoll und gleichzeitig hohen Bildwiederholrate von mehr als 120 Hz am deutschen Markt rar gesät. Nur Gigabyte, Acer und Asus haben vergleichbare Modelle in einer Preisspanne von 700 Euro bis 3500 Euro im Programm. Technisch setzt der AOC U28G2XU/BK auf die UHD-typischen 3840 x 2160 Pixel gepaart mit der blickwinkelstabilen IPS-Technik und einer 1ms-Reaktionszeit nebst 144 Hz.Außerdem erreicht der Gaming-Monitor die Vesa DisplayHDR 400-Zertifizierung mit einer maximalen Helligkeit von über 400 cd/m². Die "typische" Ausleuchtung liegt nach Angaben des Herstellers mit 370 cd/m² nur unwesentlich darunter. Weiterhin verfügt der 28 Zoll große AOC U28G2X über AMD FreeSync Premium Pro zur Minderung von Verzerrungen sowie Rucklern in Spielen und bietet laut Datenblatt einen statischen Kontrast von 1000:1. Der DCI-P3-Farbraum soll zudem zu 94 Prozent abgedeckt werden.Gaming-PCs werden wahlweise via HDMI 2.0 oder DisplayPort 1.4 angeschlossen und gleichzeitig dient der AOC U28G2X als USB-Hub mit vier klassischen Typ-A-Ports samt USB 3.2 Gen1-Standard. Zwei 3-Watt-Lautsprecher sind ebenso an Bord wie ein Anschluss für Kopfhörer und die Möglichkeit, den Monitor in der Höhe und Ausrichtung zu verstellen, neigen und schwenken. Abschließend bleibt zu erwähnen, dass der 28-Zöller sowohl auf eine Curved-Form, als auch auf eine RGB-Beleuchtung verzichtet. Beides wird von Gamer heiß diskutiert.