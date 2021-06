Designed for Xbox: Philips, Acer und Asus bieten neue Monitore an

Bereits seit einiger Zeit gibt es Produkte, die mit dem Label "Designed for Xbox" versehen wurden. Bisher befanden sich hierunter allerdings keine Monitore. Das soll sich mit Monitoren von Philips, Asus und Acer ändern. Die Geräte sind 28 bis 55 Zoll groß und besitzen 4K, 120 Hz & HDR.

Auch Asus und Acer zeigen Monitore

Philips

Das neue Philips-Modell hört auf die Bezeichnung Momentum 559M1RYV. Das geht aus einer PDF-Präsentation , die der Konzern nun auf seiner Webseite bereitgestellt hat, hervor. Im Monitor ist ein LCD-Panel verbaut. Der Momentum 559M1RYV verfügt über ein 55 Zoll großes 4K-Display und einen HDR-Support. Um auf der Xbox Series X zocken zu können, kann das Gerät Spielinhalte mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hertz wiedergeben. In Kom­bi­na­tion mit einem PC werden sogar 144 Hertz unterstützt. Neben HDMI 2.1-Ports sind Display­Port 1.4, USB-C sowie USB 3.2 mit an Bord. Außerdem verfügt der Monitor über Ambiglow.Ursprünglich hatte Philips kein Preis und kein Release-Datum zum Momentum 559M1RYV veröffentlicht. Inzwischen ist aber ein Beitrag auf Xbox Wire erschienen, der bestätigt, dass das Gerät für knapp 1600 Dollar in den Handel kommen wird. Der Monitor soll weltweit zur Verfügung stehen und in diesem Sommer das Licht der Welt erblicken. Einen genauen Termin gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht.Philips ist nicht der einzige Hersteller, der einen "Designed for Xbox"-Monitor verkaufen möchte. Asus und Acer bringen kurze Zeit später ebenfalls Geräte auf den Markt, die sich besonders für die Xbox Series S und X eignen. Während der " ASUS Strix Xbox Edition Gaming Monitor XG43UQ" 43 Zoll groß ist, besitzt der "Acer Xbox Edition Gaming Monitor XV282K KV" eine Bildschirmdiagonale von 28 Zoll. Wie viel für das Asus-Modell fällig wird, ist unklar. Der Acer-Monitor schlägt mit 950 Dollar zu Buche. Beide Modelle unterstützen HDMI 2.1 und 120 Hz.