Samsung: Neue Smart-Monitore in verschiedenen Größen vorgestellt

Der südkoreanische Elektronik-Hersteller Samsung hat sein Lineup an Smart-Monitoren erweitert. Die Bildschirme sind in verschiedenen Größen verfügbar und bringen Support für den Google Assistant und Alexa mit sich. Auf den Geräten kommt das Betriebssystem Tizen zum Einsatz.

Flaggschiff-Modell mit 43-Zoll-Bildschirm

Erste Smart-Monitore Ende 2020 angekündigt

Samsung

Die neuen Smart-Monitore hat Samsung in seinem offiziellen Newsroom angekündigt. Es ist möglich, Smartphones und PCs mit den Bildschirmen zu verbinden. Darüber hinaus besitzen die Geräte Funktionen, die hauptsächlich von Smart-TVs bekannt sind. Dazu zählt ein Smart Hub, der Inhalte über ein integriertes WLAN-Modem anzeigen kann. Durch eine Kooperation mit Microsoft können Office 365-Apps verwendet werden, ohne einen PC anzuschließen.Bei den neuen Smart-Monitoren handelt es sich um den M70A mit einer Display-Größe von 43 Zoll sowie um den M50A. Der Smart Monitor M5 ist jetzt zusätzlich in einer 24-Zoll-Variante erhältlich. Damit gibt es das Gerät nun mit einem 24-, 27- oder 32-Zoll großen Bildschirm.Die 27- und 32-Zoll-Version des M50A gibt es jetzt in einer weißen Farbvariante. Während der Smart Monitor M7 eine 4K-Auflösung und HDR10-Support mit sich bringt, ist der Smart Monitor M5 lediglich mit einem Full-HD-Display und nicht mit 4K ausgestattet.Samsung hatte die neue Monitor-Generation Ende des vergangenen Jahres eingeführt. Bis­lang gab es die smarten Bildschirme nur in einer 27-Zoll- und zwei 32-Zoll-Varianten. Bisher sind die Geräte allerdings noch nicht in Deutschland verfügbar. Wann die Monitore hier­zu­lan­de erworben werden können, ist noch unklar. Ein Preis zu den neuen Modellen wurde eben­falls noch nicht genannt. Die 27-Zoll-Version soll zur Markteinführung 289 Euro kosten.