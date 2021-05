Netflix verrät die erfolgreichsten zehn Filme in seiner Geschichte

Es ist noch nicht so lange her, dass der Streaming-Dienst Netflix ein Riesengeheimnis daraus gemacht hat, welche Serien und Filme gut laufen und welche nicht. Seit einer Weile kann man zumindest die aktuellen Top-10-Inhalte erfahren, allerdings ohne echte "Einschaltquoten".

Die Top-10-Filme von Netflix:

Extraction - 99 Millionen Bird Box - 89 Millionen Spenser Confidential - 85 Millionen 6 Underground - 83 Millionen Murder Mystery - 83 Millionen The Old Guard - 78 Millionen Enola Holmes - 76 Millionen Project Power - 75 Millionen (ex aquo) The Midnight Sky und Army of the Dead - 72 Millionen

Netflix machte lange Zeit aus seinen Inhalten ein Mysterium, es war nicht direkt zu erfahren, was von Abonnenten tatsächlich konsumiert wird. Diese lange Zeit sture Haltung wurde zuletzt immer mehr aufgeweicht. Denn zunächst wurden für einzelne Märkte Top-Listen veröffentlicht, seit längerem kann jeder Nutzer von und in Netflix sehen, was gerade in seiner Region angesagt ist.Konkrete Zahlen und Allzeit-Quoten sind aber nach wie vor eine Seltenheit, wenn man sie überhaupt findet. Das Hollywood-Branchenmedium Deadline konnte eine aktuelle Liste in die Hände bekommen und diese verrät, welchen zehn (eigenproduzierten) Filme in der jüngeren Geschichte des Streaming-Dienstes die erfolgreichsten waren.Der neueste Film in dieser Liste ist das Zombie-Spektakel Army of the Dead, der Zack Snyder-Streifen wurde in bereits 72 Millionen Haushalten weltweit angesehen. Damit liegt der Film gleichauf mit dem George Clooney-Film The Midnight Sky an der neunten Position. Army of the Dead war in mehr als 70 Ländern der zuletzt meistgestreamte Inhalt und in über 90 Ländern der populärste Film.Die Liste (siehe unten) verrät, dass Extraction der meistgesehene Netflix-Film ist, 99 Millionen haben den Actionfilm mit Chris Hemsworth gesehen. Dahinter folgt Bird Box mit 89 Millionen Haushalten, an der dritten Position liegt Spenser Confidential (85 Millionen).