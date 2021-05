Netflix sucht Manager mit "Gaming-Erfahrung" für interaktive Inhalte

Netflix ist auf der Suche nach einer Führungskraft, die eine Expansion in den Bereich Videospiele in Angriff nehmen soll - das geht aus einem Medienbericht hervor. Ob das Ganze ein komplett neues Business für Netflix werden soll, ist bisher aber noch unklar.

Angebot wie Apple Arcade geplant?

Das berichtet das Online-Magazin The Information mit dem Verweis auf eine Nachricht von Insidern. Mehrere mit der Sache vertraute Personen haben das gegenüber The Information bestätigt. Demnach sucht Netflix unter Hochdruck einen Manager mit Erfahrungen im Gamingbereich, der bei Netflix interaktiven Inhalte stärken soll. Das ist laut The Informationen ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen seine Bemühungen verstärkt, über die traditionelle Filmunterhaltung hinaus zu wachsen.In den letzten Wochen hat Netflix sich an erfahrene Führungskräfte aus der Spieleindustrie gewandt, um sie abzuwerben und sich dem Unternehmen anzuschließen, heißt es von den anonymen Quellen. Während sich das Unternehmen bereits in Spielen versucht hat - zum Beispiel hat es ein Spiel basierend auf "Stranger Things" mit einem externen Entwickler entwickelt - sucht man jetzt nach Möglichkeiten, seine Investitionen in dieser Sparte zu erhöhen, und das massiv. Eine Option, die das Unternehmen diskutiert hat, ist das Anbieten eines Bundle-Pakets von Spielen, ähnlich dem Online-Abonnement-Angebot Apple Arcade Netflix hat sich in einer Stellungnahme auch schon auf die Gerüchte hin geäußert. Da heißt es:Damit lässt Netflix noch vieles offen - es wurde aber auch kein konkreter Bezug zu Spielen genannt.