Prime Video, Disney+ & Netflix: Alle Neustarts der Woche im Überblick

In dieser Woche starten die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit mehr als 25 Filmen und Serien. Zu den Highlights gehören Streifen wie Spaceballs, Big Sky und Army of the Dead. Unser Überblick zeigt euch alle Starttermine.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 20)

Sardars Enkel ab 18. Mai

Wer hat Sara ermordet?: Staffel 2 ab 19. Mai

Ein besonderes Leben: Staffel 2 ab 20. Mai

Mein Nachbar: Staffel 2 ab 21. Mai

Army of the Dead ab 21. Mai

Jurassic World Neue Abenteuer: Staffel 3 ab 21. Mai

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 20)

Napola - Elite für den Führer ab 18. Mai

Lovecut ab 19. Mai

Bone Tomahawk ab 20. Mai

Star Girl - Staffel 1 ab 21. Mai

Gossip Girl - Staffeln 1-6 ab 21. Mai

P!NK: All I Know So Far ab 21. Mai

Spaceballs ab 22. Mai

Deliver Us From Evil ab 22. Mai

A Nice Girl Like You ab 23. Mai

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 20)

Marvels M.O.D.O.K - Staffel 1 ab 21. Mai

Inside Pixar (Pixar) - Neue Folgen ab 21. Mai

Afrikas wilde Wunderwelt - Staffel 1 ab 21. Mai

Bluey - Staffel 1 ab 21. Mai

Deadly Instincts - Staffel 1 ab 21. Mai

Drugs Inc: Drogen im Visier ab 21. Mai

To Catch a Smuggler - Staffel 1 ab 21. Mai

When Sharks Attack - Staffel 1-6 ab 21. Mai

Big Sky - Fortsetzung Staffel 1 ab 21. Mai

Die schwarze Witwe (1987) ab 21. Mai

Gullivers Reisen - Da kommt was Großes auf uns zu ab 21. Mai

The New Mutants ab 21. Mai

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Vom 17. bis zum 23. Mai kann vor allem Disney+ und sein Star-Channel zahlentechnisch mit den meisten Neustarts überzeugen. Stichtag ist hier Freitag der 21. Mai, an dem nahezu alle Filme und Serien des Micky-Maus-Konzerns auf Sendung gehen. Neben Marvel's neuer Stop-Motion-Serie M.O.D.O.K. und neuen Folgen von Insider Pixar steht auch die Fortsetzung des Disney-Originals Big Sky an. Außerdem sieht man den X-Men-Film The New Mutants und diver­se National Geographic-Dokumentationen, passend zum anstehenden verlängerten Pfingst­wochenende.Netflix fährt in dieser Woche hingegen mit den zweiten Staffeln der Serien Wer hat Sara ermordet?, Mein Nachbar und Ein besonderes Leben auf. Als Highlight dürfte jedoch der Zack Snyder-Film Army of the Dead gelten. Der Zombie-Genauer-Streifen wurde unter anderem mit Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi und Matthias Schweighöfer besetzt. Zu guter Letzt können sich Nutzer von Amazon Prime Video auf Filme wie Spaceballs und Napola freuen oder zum Serienmarathon von sechs Staffeln Gossip Girl ansetzen. Ebenso wird eine Doku über die Pop-Rock-Sängerin Pink veröffentlicht.