Netflix: Realserie zum Kult-Anime Cowboy Bebop startet im Herbst

Japanische Animes haben längst auch hierzulande eine große Anhängerschaft. Die Auswahl an Qualitätsfilmen und -serien ist gewaltig und dennoch gibt es einige, die ganz weit oben stehen. Dazu zählt sicher auch Cowboy Bebop - das es bald bei Netflix als Realserie geben wird

Start im Herbst

Die Erstausstrahlung von Cowboy Bebop liegt mittlerweile fast ein Vierteljahrhundert zurück, dennoch genießt die Mischung aus Western und Science-Fiction bis heute Kultcharakter und steht - zumeist gemeinsam mit Fullmetal Alchemist: Brotherhood - ganz oben auf Listen von Fans.Fullmetal Alchemist wurde bereits als Realfilm umgesetzt und auf Netflix als "Original" gezeigt - allerdings nicht direkt vom Streaming-Portal umgesetzt. Und an dieser Stelle werden Fans hoffen, dass Cowboy Bebop besser gelingt, denn die Fullmetal Alchemist-Verfilmung ist ziemlich missraten.Im Rahmen seiner Geeked Week hat Netflix jedenfalls neue Informationen zu seiner Cowboy Bebop-Realserie bekannt gegeben und diese lassen hoffen, dass sich das Fullmetal Alchemist-Debakel nicht wiederholt. Netflix teilte vor allem mit, dass die zunächst zehnteilige Serie im nächsten Herbst debütieren wird. Einen Trailer hatte der Streaming-Sender leider nicht zu bieten, dafür aber eine Video-Ankündigung, die Fans des Originals sehr freuen dürfte.Denn in einem musikalischen Clip wurde enthüllt, dass mit Yoko Kanno der Original-Komponist des Animes bei der Netflix-Serie mitwirken wird. Das ist im Fall von Cowboy Bebop sicherlich signifikant, denn hier steckt die jazzige Musikrichtung Bebop bereits im Titel und ist auch in der Serie ständig zu hören.Vorgenommen wurde diese Bekanntgabe durch die Hauptdarsteller, diese sind bereits länger bekannt: John Cho (Star Trek) wird Spike Spiegel spielen, Jet Black wird Mustafa Shakir verkörpern, in die Rolle von Faye Valentine wird Daniella Pineda schlüpfen.