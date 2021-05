Action-Spionage-Serie: Arnold Schwarzenegger heuert bei Netflix an

Es ist alles andere als eine neue Entwicklung, dass es immer mehr Holly­wood-Stars ins TV bzw. zu Streaming-Diensten zieht. Ein Kaliber wie Arnold Schwarzenegger ist aber dennoch etwas Besonders, der Steirer wird die Hauptrolle in einer Netflix-Serie übernehmen.

True Lies - die Serie

Die ganz großen Kinotage des 73-jährigen Hollywood-Stars liegen zwar schon eine Weile zurück, seit seinem Comeback ins Filmgeschäft konnte der gebürtiger Österreicher keinen echten Hit mehr landen. Das ändert aber nichts daran, dass der Name Arnold Schwarzenegger in der Branche nach wie einer der bekanntesten überhaupt ist.Und demnächst wird dieser Name im Vorspann einer Netflix-Serie auftauchen. Wie unter anderem das Branchenmedium The Hollywood Reporter berichtet, hat Netflix eine achtteilige Serie mit Schwarzenegger bestellt. Die noch unbetitelte Produktion wird als "globales Spionage-Abenteuer" beschrieben.Die Steirische Eiche kommentierte die Meldung bereits: "Fans aus der ganzen Welt haben mich seit Jahren nach einem wilden Ritt wie diesem gefragt, und jetzt werden sie ihn endlich bekommen, dank unserer großartigen Partner bei Skydance und Netflix", sagte Schwarzenegger. "Ich bin mehr als aufgeregt, die Arbeit an der Serie mit Nick und Monica und dem ganzen Team zu beginnen." Gemeint sind damit Monica Barbaro, die seine Tochter spielen wird, sowie Serienschöpfer und Showrunner Nick Santora.Bei der Beschreibung des Inhalts werden wohl dem einen oder anderen Erinnerung an das James Cameron-Spektakel True Lies kommen. Denn das Serienprojekt handelt von einem Vater und einer Tochter, die beide für die CIA arbeiten, aber gegenseitig nichts davon wissen. Das kommt natürlich heraus und sie erkennen, dass ihre Beziehung auf Lügen basiert und sie sich in Wirklichkeit gar nicht kennen. Im Verlauf der Serie müssen sich aber zusammentun und ihre familiären Probleme inmitten von Spionage-Action lösen, dabei soll auch Humor eine Rolle spielen.