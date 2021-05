Google Chrome 91: Browser nach Update bis zu 23 Prozent schneller

Google gibt weitere Details über die Steigerung der Schnelligkeit seines kürzlich veröffentlichten Chrome-Browsers in der Version 91 bekannt. Mit Hilfe eines neuen JavaScript-Compilers soll Chrome 91 ein Performance-Plus von bis zu 23 Prozent verzeichnen können.

Microsoft reagiert mit Edge 91

"Ein wichtiger Bestandteil eines schnellen Browsers ist die schnelle Ausführung von JavaScript. In Chrome wird diese Aufgabe von der V8-Engine übernommen.", so Google in seinem jüngsten Blog-Beitrag zu den Details der Chrome 91-Leistungssteigerungen. Ebendiese Engine erhält mit dem "Sparkplug" einen neuen JavaScript-Compiler, der die Lücke zwischen schneller Ausführung und Optimierung des Codes schließen soll. Weiterhin wurde die Platzierung im Code durch kurze "Builtin Calls" verbessert, um indirekte Sprünge beim Aufrufen von Funktionen zu vermeiden.Von diesen Änderungen im Chrome 91 verspricht sich Google einen bis zu 23 Prozent schnelleren Browser, der seit wenigen Tagen in der optimierten Version zum Download bereitsteht. Mit dem kommenden Chrome 92 soll das Unternehmen zudem planen, den von Android bekannten Back-Forward-Cache für Windows , MacOS und Linux zu aktivieren, um zusätzlich die Ladezeiten von Webseiten zu beschleunigen. Dieses Feature greift jedoch nur dann, wenn Nutzer innerhalb des Browsers Seiten mit Hilfe der Vor- oder Zurück-Funktion wechseln.Die Redmonder sehen sich seit der Einführung des auf Chromium basierten Edge-Browsers in der Version 91 deutlich vor ihrem Konkurrenten Google Chrome. Dabei soll ein neuer "Startup Boost" für bis zu 41 Prozent schnellere Starts sorgen, während eine Schlaffunktion für nicht genutzte Tabs Systemressourcen freigibt und somit den Leistungshunger von Edge reduziert. Eine Optimierung des Speicherbedarfs steht sowohl bei Microsoft als auch bei Google an erster Stelle. Die beiden Browser Chrome 91 und Edge 91 können ab sofort heruntergeladen werden.