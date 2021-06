Chrome für iOS: Inkognito-Modus lässt sich mit Face ID schützen

Die Entwickler Googles arbeiten an einer neuen Funktion für die iOS-Version des Chrome-Browsers . Zukünftig soll sich der Inkognito-Modus mit Face ID sperren lassen. Damit wird verhindert, dass andere Personen offene Tabs sehen können, wenn ihnen das iPhone überlassen wird.

So lässt sich das neue Feature aktivieren

Viele Nutzer verwenden den Inkognito-Modus, um Web-Inhalte aufzurufen, von denen an­de­re Personen möglichst nichts mitbekommen sollen. Manchmal wird der Browser während der Recherche geschlossen, um eine andere App auf dem Smartphone verwenden zu können. Wenn das Handy währenddessen mit Freunden geteilt wird, können diese den Browser und auch den Inkognito-Bereich ohne Probleme öffnen. Das soll laut Bleeping Computer ver­hin­dert werden, indem ein Login mit Face ID nötig ist, bevor die Tabs angezeigt werden.Aktuell muss die Funktion noch über eine Flag-Option aktiviert werden. Hierzu muss der Nutzer die URL "chrome://flags" aufrufen und den Eintrag "Device Authentication for In­cog­ni­to mode" suchen. Nachdem die Option auf "Enabled" gesetzt und Chrome neugestartet wurde, sollte der Nutzer den Bereich "Pri­vats­phä­re" in den Einstellungen des Browsers öffnen. Hier muss noch die entsprechende Option aktiviert werden. Nun muss der Nutzer den Inkognito-Modus mit Face ID entsperren, damit die Tabs zum Vorschein kommen.Wer das Feature nicht mehr verwenden möchte, da die Entsperrung vor jedem Öffnen des Inkognito-Bereichs Zeit in Anspruch nimmt, kann die Option in den Einstellungen jederzeit wieder deaktivieren. Hierfür muss nur der Schalter bei "Lock Incognito Tabs When You Close Chrome" umgelegt werden. Wann die Funktion in den Browser integriert wird, ohne eine Flag-Einstellung nutzen zu müssen, ist aktuell allerdings noch nicht bekannt.