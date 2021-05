PS5: Sony bringt PlayStation 5-Controller jetzt auch in Schwarz & Rot

Microsoft bietet bereits eine Reihe verschiedener Designs für die Controller seiner neuesten Xbox-Konsolen an. Jetzt zieht auch Sony nach und hat erstmals seit der Einführung der PlayStation 5 neue Farben für den PS5-Controller angekündigt.

Sony

Wie Sony bekanntgab, erscheinen in Kürze zwei neue Farbvarianten des offiziellen Controllers für die PlayStation 5. Man habe sich "von der Galaxie" inspirieren lassen, was die Farbgebung angeht. Künftig gibt es den PS5-Controller deshalb auch in den Farben "Midnight Black" und "Cosmic Red" - also einfach nur in Schwarz und Rot.Die mitternachtsschwarze Version bringt ein Design mit zwei unterschiedlichen Schwarz-Tönen und ein paar hellgrauen Details mit, von denen Sony behauptet, sie würden wiedergeben, "wie wir das Weltall durch den Nachthimmel betrachten". Die kosmisch rote Ausgabe hat ebenfalls schwarze Elemente und einen tiefroten Look, der von den "einzigartig kräftigen Rottönen des Kosmos" inspiriert sein soll.Letztlich ersetzt Sony also im Grunde jene Flächen, die auf dem Standard-Controller weiß gehalten sind, bei den neuen Modellen mit Schwarz oder Rot. Bisher bot der japanische Spielekonzern nur diese Ausgabe an, die sich am Design der PlayStation 5-Konsole selbst orientiert. Für die Kunden dürften die neuen Farboptionen eine willkommene Abwechslung bieten, sofern sie denn eine der weiterhin nur schlecht verfügbaren PS5-Varianten erwerben konnten.Sony will die rote und die schwarze Version des offiziellen PS5 DualSense Wireless-Controllers ab dem 18. Juni auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrieben. Für die schwarze Ausgabe werden 70 Euro also offizielle Preisempfehlung angesetzt, während das rote Modell mit 80 Euro sogar noch etwas teurer ausfällt. Ein Schnäppchen sind die Controller mit den neuen Farben also keineswegs.